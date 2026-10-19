Encuesta Cadem: aprobación de Kast cae al 30% y un 60% apoya eliminar el indulto presidencial

El 87% de los encuestados consideró que la economía chilena está estancada o en retroceso, mientras que un 11% sostuvo que presenta avances.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast cayó a un 30% y alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de su mandato el pasado 11 de marzo, de acuerdo con los resultados entregados por la última encuesta Cadem.

El sondeo, correspondiente a la tercera semana de octubre, también mostró que un 65% de los consultados desaprueba la labor del jefe de Estado.

Por otra parte, el 69% de quienes tomaron parte en la encuesta estimó que Chile va por mal camino, mientras que un 25% cree que el país avanza en la dirección correcta.

Además, un 68% se declaró pesimista o muy pesimista respecto del futuro del país, frente a un 29% que se manifestó optimista.

En materia económica, el 87% de los encuestados consideró que la economía chilena está estancada o en retroceso, mientras que solo un 11% sostuvo que presenta avances.

Respecto de la situación laboral en el país, la encuesta Cadem reveló que el 93% la evaluó como mala o muy mala y solo un 5% la considera buena.

El indulto presidencial según la encuesta Cadem

Otro de los temas que abordó la última encuesta Cadem se refirió al indulto presidencial, y el 60% se declaró a favor de eliminar esta figura, en tanto que el 33% se inclinó por mantenerla.

Además, el 59% de los consultados se manifestó en contra de que los condenados con enfermedades terminales puedan terminar sus penas en sus hogares.

En cuanto a los exuniformados condenados por hechos del estallido social, un 55% rechazó concederles indultos, y esa negativa subió al 64% en el caso de aquellos mayores de 80 años, enfermos y condenados por violaciones a los derechos humanos.