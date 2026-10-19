Kast apunta a “ciertos liderazgos políticos” por marchas sin autorización en aniversario del 18-0

El jefe de Estado también calificó como “inaceptable” que algunos de los manifestantes enfrentaran con violencia a los efectivos policiales.

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes su noveno Consejo de Gabinete. En la instancia, repasó las medidas ante el frente de mal tiempo que se avecina en la zona central y condenó los hechos de violencia registrados en el séptimo aniversario del estallido social.

“Estamos en un momento bastante crucial por distintos aspectos, y tenemos varios desafíos por delante. El más urgente el día de hoy, es nuevamente las emergencias climáticas a las cuales estamos expuestos. Al igual que en las ocasiones anteriores, hemos visto cómo prevenir todo lo que se pueda, anticiparnos a los hechos”, manifestó.

El mandatario también hizo mención a la discusión del Presupuesto 2027 y agradeció a los ministros que han participado de ésta. “Durante el año, la ciudadanía ha ido entendiendo que los recursos son escasos, las demandas son muy altas, y que cada peso que usemos bien va en beneficio de las personas más vulnerables”, añadió.

Respecto de los incidentes registrados en las manifestaciones, Kast lamentó que 14 carabineros fueran heridos. “Es inaceptable que a nuestras fuerzas policiales se le enfrente con violencia. Todos hemos señalado, y lo reiteramos, que el derecho a la manifestación pacífica nunca se ha negado”, sostuvo.

“Lamentamos que ciertos liderazgos políticos no pidan las autorizaciones que corresponden para poder realizar esto en orden y poder tener identificados a aquellos que aprovechan estas marchas para destruir y vandalizar, y también decir que le vamos a hacer un seguimiento permanente a aquellos delincuentes que destruyen y vandalizan espacios públicos y usan estas manifestaciones para saquear”, anunció.