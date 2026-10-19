Las medidas del Gobierno ante la llegada de nuevo sistema frontal a Santiago y regiones

Esta semana se espera que continúen las lluvias y tormentas en gran parte del país, por lo que se han adoptado una serie de medidas preventivas.

Frente al sistema frontal y la lluvia que se espera que afecte a Santiago y gran parte de la zona central, el Gobierno adoptó una serie de medidas preventivas.

Según lo expuesto por el Ejecutivo, tras la mesa técnica de coordinación por el pronóstico del tiempo para esta semana, se declararon 5 acciones para resguardar a la población.

Esto, luego de la tormenta y granizos que cayeron en Santiago que generaron graves afectaciones en diferentes sectores de la capital el pasado 13 de octubre.

Las medidas preventivas ante la llegada de nuevo sistema frontal a Santiago y regiones

Emergencia preventiva desde la región de Coquimbo a Los Lagos

desde la región de Coquimbo a Los Lagos Alerta Roja en 10 comunas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina

en 10 comunas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina Suspensión de clases este martes 20 en las 10 comunas de la RM con alerta roja por riesgo de remoción en masa.

este martes 20 en las 10 comunas de la RM con alerta roja por riesgo de remoción en masa. Establecimiento de 3 polígonos de seguridad en Las Condes, Puente Alto y Talagante

en Refuerzo preventivo del transporte público.

Bajo este contexto, se mantiene en evaluación la situación en el resto de la Región Metropolitana y en la Región de O’Higgins.

Desde el Ministerio del Interior recomiendan a los empleadores facilitar la flexibilidad horaria de las personas que residen o trabajan en las comunas bajo Alerta Roja, para favorecer traslados seguros.

Además, se advierte sobre la posible ocurrencia de trombas marinas en las regiones del Maule y de Los Ríos.