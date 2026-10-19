Arrau cataloga desórdenes de aniversario del 18-0 como “anarquismo” e informa de 110 detenidos

“¿Cuál es el fin? ¿Qué idea se instaló ayer? ¿Qué propuesta se le hizo al país?”, cuestionó el ministro de Seguridad.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), dio un balance de los desórdenes registrados en el séptimo aniversario del estallido social y catalogó los hechos de violencia como “anarquismo”.

“Hay gente que todavía no entiende y confunde las cosas. Ellos son, los que hacen estas cosas, delincuentes, antisociales, sociópatas, gente que busca confundir el término de expresión, de manifestación, cosas que se pueden hacer en nuestro país sin afectar los derechos de los demás, de manera pacífica, con violencia y con cometer delitos. Eso es lo que tenemos que ver muy claro y no puede haber un doblez en esto, no hay ningún pero que valga, es violencia pura y dura”, manifestó el secretario de Estado.

“¿Cuál es el fin? ¿Qué idea se instaló ayer? ¿Qué propuesta se le hizo al país? Insisto, esto es delincuencia pura y dura, es anarquismo, es generar desorden e inestabilidad. Que nadie trate de ponerle otro nombre“, añadió.

Arrau también detalló que se desplegaron 5.116 carabineros para resguardar el orden público. Asimismo dio cuenta de que hubo 43 eventos de violencia —45% menos que el año pasado— y 110 detenidos —41% más que el año anterior—. Respecto de los heridos, comunicó que hubo cuatro civiles en esta situación y 14 carabineros con lesiones leves.

El número de asistentes a las manifestaciones del 18 de octubre fluctuó entre 2.500 y 2.800 personas, según estimaciones de Carabineros. Hubo 23 manifestaciones o aglomeraciones, once barricadas, ocho desórdenes violentos, escaramuzas y un saqueo en la Región Metropolitana.

Respecto de los detenidos, la mayoría fue por desórdenes públicos (44), seguido por otro tipo de delitos no especificados (28), infracciones a la Ley de Drogas (8), infracciones asociadas a la Ley Antibarricadas (7), lanzamiento de objetos (7) y otros delitos en investigación (5). Del total, 98 fueron aprehendidos en la Región Metropolitana y los restantes en las regiones de Valparaíso (6), Ñuble (4) y Los Lagos (1).