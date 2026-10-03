Alvarado busca reemplazar a subsecretario Lagos por una figura con “más peso político”

Este sería uno de los cambios en los que está trabajando el biministro junto a Cristián Valenzuela, quienes buscan modificar el modelo comunicacional del Gobierno.

Ante la ola de críticas que ha recibido el Gobierno por sus vocerías y manejo comunicacional, el biministro Claudio Alvarado prepara una serie de ajustes en la Secretaría General del Gobierno (Segegob), la que incluiría el reemplazo del subsecretario José Francisco Lagos.

Según informó La Tercera, este último conversó con el presidente José Antonio Kast respecto a su “incomodidad” por el modelo que se había adoptado tras la salida de Mara Sedini. Esto se sumaba, además, a los cuestionamientos surgidos, incluso, desde el propio oficialismo a lo adoptado por el Ejecutivo.

Ante esto, Alvarado está junto a Cristián Valenzuela, jefe de Contenidos y Comunicaciones, preparando una serie de ajustes. Una de ellas es “sistematizar las vocerías”, es decir, “darles estructura”.

De esta forma busca centrarlo en tres factores primordiales: una vocería de carácter general los lunes a cargo del mismo biministro o el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; establecer un sistema más estructurado de vocerías sectoriales; y una vocería los días viernes.

Por otro lado, el biministro busca reemplazar al subsecretario José Francisco Lagos. Según el medio antes citado, lleva semanas definiendo a quién podría asumir dicho rol, siempre y cuando tenga “más peso político”, ya sea hombre o mujer.

Sin embargo, la misión no sería fácil debido a que “no hay personeros que hayan mostrado disposición para asumir“, puesto que “no tendrían real incidencia en las decisiones”.