Data Influye: 53% cree que la economía chilena decaerá en 2026 y 61% pide cambio de gabinete

El sondeo también registró un 25% de aprobación presidencial y un 58% de desaprobación, mientras más de la mitad de los consultados anticipa un deterioro de la economía durante 2026.

Un 61% de los encuestados considera necesario que el presidente José Antonio Kast realice un cambio de gabinete antes de que termine 2026, según la última edición de la encuesta Data Influye.

Entre las áreas donde se consideran más urgentes las modificaciones, Hacienda y manejo económico lidera las preferencias, con un 26% de las primeras menciones, seguida por Interior y coordinación política, y Seguridad y prevención del delito, ambas con un 10%.

Pese a esta demanda que se reflejó en la encuesta, un 40% estima que un eventual ajuste ministerial no cambiaría el desempeño del Gobierno, mientras que un 25% cree que mejoraría y un 8% proyecta un empeoramiento.

En paralelo, la aprobación de Kast se sitúa en un 25%, frente a un 58% de desaprobación; en tanto, la gestión del Ejecutivo registra un 25% de respaldo y un 55% de rechazo.

En materia económica, un 47% atribuye la mayor responsabilidad por la situación del país al manejo de la actual administración, mientras que un 14% apunta a las decisiones del gobierno anterior. Además, un 53% considera que la economía chilena decaerá durante 2026 y un 31% prevé un estancamiento, mientras que solo un 16% espera que muestre avances.

La percepción económica personal también refleja un escenario complejo, ya que un 45% califica su situación financiera como mala o muy mala y un 43% la considera regular. Asimismo, un 68% estima que la recuperación económica del país tardará más de dos años.

El sondeo se realizó entre el 15 y el 19 de octubre de 2026, mediante 1.240 entrevistas exitosas, y contempla un margen de error estimado de ±2,78%.