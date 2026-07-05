Cadem: atributos de Kast caen en todos los frentes y solo 20% cree que puede mantener ordenada a su coalición

Entre abril y julio, la percepción de que el Presidente “puede mantener ordenada a su coalición política” cayó de 39% a 20%, la baja más pronunciada de todo el sondeo. También retroceden con fuerza los ejes centrales de su programa: seguridad y economía.

De los 13 atributos personales que Cadem mide sobre el Presidente José Antonio Kast, los 13 registraron caídas entre abril y julio, según la última entrega de Plaza Pública publicada este domingo.

El sondeo muestra un deterioro transversal en la imagen del mandatario que se extiende también a su gestión. Según los datos publicados, sólo el 20% cree que puede mantener ordenada a su coalición política, 19 puntos menos que hace tres meses, siendo el ítem con mayor caída.

En el plano de los atributos personales, las mayores caídas entre abril y julio se concentran en dos rasgos asociados al sello presidencial. “Cuenta con autoridad y liderazgo” retrocedió de 53% a 41%, y “es valiente” bajó de 52% a 40%, ambos con 12 puntos de diferencia.

El atributo personal mejor evaluado del Mandatario es hoy “es responsable”, con 45%, seis puntos menos que en abril. Cierran la tabla “es cercano, conoce las necesidades de las personas” (31%) y “es empático” (30%).

También se debilitaron dimensiones vinculadas a la conducción política: “Es sólido, consistente, comunica con claridad” pasó de 43% a 36%, “tiene capacidad para gestionar crisis” de 42% a 35%, y “es dialogante y genera acuerdos” de 37% a 33%.

El sondeo llega acompañado de otro registro inédito para el Gobierno. La desaprobación alcanzó el 60% en la medición del 3 de julio, el nivel más alto desde que Kast asumió en marzo, mientras la aprobación se ubicó en 37%, a un punto del piso histórico de 36% registrado a mediados de mayo.

La encuestadora anota como contexto de la última medición las cifras de desempleo y el Imacec conocidas durante la semana.

El flanco de la coalición

El dato más pronunciado del estudio está en los atributos de gestión. La percepción de que Kast “puede mantener ordenada a su coalición política” se desplomó de 39% en abril a 31% en mayo y a 20% en julio, prácticamente la mitad en tres meses.

La medición se conoce tras semanas de tensiones públicas entre el Partido Republicano y Chile Vamos, y en momentos en que el oficialismo enfrenta en el Senado la tramitación de la megarreforma con una mayoría estrecha.

En la misma línea, solo el 18% considera que el Presidente “tiene una buena relación con la oposición”, el registro más bajo de todo el sondeo.

La evaluación del gabinete, en cambio, mostró un leve repunte: el 33% cree que Kast “cuenta con un buen equipo de gobierno, ministros y subsecretarios”, dos puntos más que en mayo, aunque todavía seis por debajo de abril.

Seguridad y economía, los ejes del programa

Las promesas centrales de la campaña presidencial tampoco quedaron al margen del retroceso. La percepción de que Kast “tiene capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” cayó de 49% a 38% entre abril y julio, y la de que puede “hacer crecer la economía y volver a generar empleo” bajó de 53% a 42%, ambas con 11 puntos de diferencia. La capacidad para “gestionar los problemas de la inmigración” retrocedió de 50% a 40%.

El único atributo que muestra una recuperación respecto de mayo es la capacidad para “gestionar las relaciones internacionales de Chile”, que subió de 50% a 52%, aunque sigue por debajo del 54% de abril y se convierte en el mejor evaluado de todo el listado.