En reemplazo de José Francisco Lagos: Gonzalo Arenas asume como nuevo vocero y busca callar críticas contra el Gobierno

“El Presidente de la República ha nombrado como nuevo subsecretario de Segegob y vocero de Gobierno a Gonzalo Arenas”, ratificó el Ejecutivo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Presidente José Antonio Kast nombró a Gonzalo Arenas (UDI) como nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y, desde ese cargo, asumirá como vocero del Ejecutivo, según confirmó La Moneda este miércoles.

Si bien el nombramiento de Gonzalo Arenas como nuevo vocero había trascendido desde hace varios días, recién este miércoles el mandatario lo concretó.

“El Presidente de la República ha nombrado como nuevo subsecretario de Segegob y vocero de Gobierno a Gonzalo Arenas“, indica el comunicado que se difundió esta mañana.

La llegada de Arenas a la vocería se concretó luego de que José Francisco Lagos presentó su renuncia al cargo.

Con el arribo del nuevo subsecretario, el Ejecutivo espera acallar las críticas surgidas en torno a la ausencia de un vocero dedicado de forma exclusiva al tema tras la salida de Mara Sedini.

A partir de entonces, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, había asumido también la labor de portavoz del Gobierno, cargo que compartió con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Qué se sabe del nuevo vocero Gonzalo Arenas

Esta mañana, el exdiputado gremialista acudió al Palacio de La Moneda para reunirse con el biministro Alvarado y dar inicio a sus nuevas labores.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Gonzalo Arenas se desempeñó como diputado por dos períodos, entre 2006 y 2014, por la región de La Araucanía.

En ese período protagonizó una serie de polémicas en el Congreso, como la ocurrida en agosto de 2009, en el marco de la interpelación a Edmundo Pérez Yoma, cuando le lanzó unos papeles al entonces ministro del Interior.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue asesor especial de Asuntos Indígenas y asesor de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Interior.

A partir de junio de 2024, el nuevo vocero de Gobierno asumió como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián.