Kast cuestiona sanción de Socialismo Democrático a senador Araya: “Nos duele la discusión que se ha generado”

El presidente entregó su postura por la salida del parlamentario de la Comisión de Constitución del Senado.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast cuestionó la decisión del Socialismo Democrático de remover al senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

El mandatario planteó la importancia del diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso, poniendo como ejemplo el retiro de la reforma constitucional de seguridad, luego de no contar con el apoyo necesario en el Parlamento.

“Tenemos que tener diálogo. Estos encuentros como los que tenemos, por ejemplo, en el Congreso con la reforma constitucional por seguridad. Sí, yo presenté una reforma constitucional que no fue del gusto de los parlamentarios, y es discutible. Dijeron, es una mala reforma. ¿Qué es lo que hicimos? La retiré, porque llegamos a un grado de conversación con sectores políticos porque los chilenos están primero“, argumentó.

Ante esta situación, y respecto al caso del senador Araya y su salida de la Comisión de Constitución por orden del Socialismo Democrático, Kast aseveró “es por eso que nos duele tanto la discusión que se ha generado ahora en el Parlamento, donde por pensar distinto, por sentarse en una mesa, alguien es sancionado. Esa no es la respuesta que esperan los chilenos”.

“La respuesta de los chilenos es que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo enfrentamos el crimen organizado? Más allá de nuestra diferencia ideológica o política, tenemos que llegar a un acuerdo de combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Tenemos que llegar a un acuerdo de mejorar la calidad de la educación. Pero hagámoslo en serio”, cerró.