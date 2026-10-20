Senador Pedro Araya (PPD): “El Socialismo Democrático se acabó, ahora es el socialismo autoritario”

Tras haber sido removido de la Comisión de Constitución, Araya las emprendió en duros términos contra su compañero de comité, Juan Luis Castro (PS). La situación, además, decantó en el quiebre entre el PPD y el PS e instaló el debate sobre si se cumplirá el acuerdo administrativo que asegura la presidencia de la Cámara Alta al senador De Urresti (PS) para el próximo año.

El quiebre en el comité de senadores del Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Liberal es total. La jugada de la dupla que forman Paulina Vodanovic (PS) y Juan Luis Castro (PS) para dejar fuera de la Comisión de Constitución a Pedro Araya (PPD) fracturó la relación entre ambas colectividades y desató una serie de recriminaciones cruzadas.

Este lunes el citado comité, que es encabezado por Castro, oficializó ante la secretaría de la Comisión de Constitución la salida de Araya. En su reemplazo llega Vlado Mirosevic (PL), quien acompañará a Claudia Pascual (PC), Andrés Longton, Arturo Squella (REP) y la ya mencionada Vodanovic en la composición de la instancia.

El argumento de fondo del PS para legitimar la operación contra Araya fue que la oposición perdió —de facto— la mayoría que tenía en la comisión al constatar que el senador PPD comenzó a tener una disposición constante a votar junto al Ejecutivo. La gota que rebalsó el vaso fue el acuerdo que suscribió Araya para una nueva reforma constitucional de seguridad y que Vodanovic rechazó alegando haber sido marginada, algo que el mismo Araya descartó en entrevista con EL DÍNAMO.

El problema, alega Araya y el PPD, es que la decisión del PS habría sido unilateral y sin comunicación previa a las directivas implicadas. En este caso, el presidente del PPD, Raúl Soto, se habría enterado recién cuando el documento ya había sido ingresado a la secretaría de la comisión.

Es en ese punto donde las versiones difieren. Según pudo recoger EL DÍNAMO en ambos partidos, la incomodidad con Araya había sido socializada hace varias semanas por Castro en reuniones de comité y en conversaciones directas con Soto. Sin embargo, en el PPD hacen una distinción relevante: una cosa es expresar la intención y otra es concretar la operación sin notificar a la directiva.

En el PS se defienden señalando que el subjefe del comité y vicepresidente del PPD, Ricardo Celis, adhirió a la solicitud de remoción.

En un comunicado (que fue publicado en un primer momento con los logos de los partidos que componen el llamado Socialismo Democrático y luego borrado para quitar estos distintivos), el comité explicó así la decisión: se trata de recuperar la esencia del acuerdo legislativo. “El acuerdo administrativo de marzo aseguró a la oposición una mayoría en la Comisión de Constitución durante este año legislativo. Esa mayoría fue un mandato político, y tenemos la responsabilidad de ejercerla. Una mayoría que existe en el papel, pero no se refleja en las votaciones no cumple el propósito para el cual fue acordada”.

Y aclara que “la medida fue conversada y resuelta como comité, con la participación de todos los senadores que lo integran. La solicitud formal presentada ante la Secretaría General del Senado lleva la firma de sus representantes. No se trata de una decisión unilateral del PS ni se adoptó a espaldas del PPD”.

Araya carga contra Castro y el PS

Las explicaciones no alcanzaron para aplacar el enojo de Araya quien, en un punto de prensa en el Senado, abrió fuego contra Castro, el PS y la coalición de centro izquierda.

“El Socialismo Democrático se acabó, y hoy día tenemos el socialismo autoritario, que aquí, si no se hace lo que quieren algunos, no hay derecho a participar”, partió señalando.

El senador emplazó a Castro a justificar su rechazo a la reforma constitucional de seguridad. “Llegó la hora de que el senador Castro explique por qué razón se opone a una reforma constitucional que condena al crimen organizado. Quiero saber qué negocio tiene que no quiere que avance una reforma que justamente lo que busca es fortalecer el Estado frente a algo tan delicado como el crimen organizado o la delincuencia”, lanzó Araya.

El parlamentario cuestionó además que sus pares lo removieran por tender puentes con el Gobierno cuando la dupla Castro-Vodanovic también mantiene una comunicación fluida con representantes de La Moneda.

“El Partido Socialista habla con el Ejecutivo, el senador Castro habla con el Ejecutivo, la senadora Vodanovic mantiene conversaciones permanentes en negociaciones con el Ejecutivo. No veo cuál es la razón de ser de que cuando uno mantiene también esas conversaciones sea excluido”, apuntó el legislador PPD.

Y concluyó: “Nosotros esperamos que aquí, por el bien del Socialismo Democrático, se llegue a un punto de acuerdo para evitar un quiebre mucho mayor“.

¿Peligra la presidencia de De Urresti?

Un coletazo de la remoción de Araya es que, a juicio de algunos senadores, el pacto administrativo firmado en marzo estaría siendo adulterado en sus términos originales. Dicho acuerdo contempla que el senador, Alfonso de Urresti (PS), suceda a Paulina Nuñez (RN) en la presidencia de la Cámara Alta.

Fue el biministro, Claudio Alvarado, quien hizo ver que la remoción de Araya podría tener consecuencias en la composición de la Mesa Directiva del próximo año.

Castro, sin embargo, descartó que el cambio en la composición de Constitución pueda alterar el acuerdo. “Salgo al paso a las voces de lamento en algunos sectores de derecha respecto a una virtual falta de incumplimiento en el acuerdo administrativo general. Eso no tiene nada que ver con esto. Aquí no se ha lesionado a nadie de la derecha, no se ha pasado a llevar la correlación de fuerzas de mayoría, minoría, ni la correspondiente presencia en comisiones de uno u otro”, señaló.

En la interna del PPD apuntan a que si bien el episodio está lejos de superarse, difícilmente el partido se cuadrará con la derecha para desconocer el pacto administrativo y que éste debiera seguir conforme a lo que se estipuló en marzo.