“Castigar el diálogo me parece muy negativo”: Longton criticó la salida de Araya de la Comisión de Constitución

El senador apoyó la designación del nuevo vocero Gonzalo Arenas y aseguró que La Moneda optó “por una carta que ya tiene experiencia”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador Andrés Longton (RN) criticó la salida de Pedro Araya de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y calificó el hecho como “muy negativo”, a la vez que valoró positivamente la designación de Gonzalo Arenas como nuevo vocero de La Moneda.

El legislador abordó los temas durante la entrevista que le concedió a radio Duna, oportunidad en la que dijo que lo ocurrido con el parlamentario del PPD es “una canallada“.

“Es una canallada al senador Araya, a la manera en cómo se hace política, desde el punto de vista de construir acuerdos, del diálogo“, manifestó Longton.

En esa línea, añadió que “me parece que es un atentado a eso, como a las fases de lo que significa hacer política, legislar, construir acuerdos”.

Longton cuestionó “la intransigencia” que castigó a Araya

El senador de RN ahondó en el tema y manifestó que “castigar el acuerdo, castigar el diálogo, me parece muy negativo, desde el punto de vista de las señales que se dan”.

“Que la prioridad sea la intransigencia, el oponerse, el atrincherarse. Esas cosas me parecen negativas”, complementó.

Longton también advirtió que con la salida de Araya se corre el riesgo de que “se inventen excusas o se pongan trabas para no ponerla en tabla (la reforma de Seguridad) y se hable de otras prioridades”.

A la vez, el parlamentario sostuvo que “el socialismo democrático hoy día vive una crisis porque pareciera estar tironeado con los sectores más duros, que era particularmente lo que ocurría con el gobierno del presidente Piñera dos, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista terminaron absorbiendo al socialismo democrático y la forma de hacer oposición”.

Respaldó la designación de Arenas como vocero

Durante la entrevista, Andrés Longton respaldó la designación de Gonzalo Arenas como subsecretario de la Segegob y nuevo vocero del Gobierno.

“Se opta por una carta que ya tiene experiencia, y me parece bien, porque las comunicaciones, sobre todo políticas, tienen que tener cierto oficio, y Gonzalo cumple plenamente con esas condiciones”, aseguró.

Sostuvo que “yo tengo, obviamente, expectativas de que funcione. Yo creo que ha sido una debilidad que hay que fortalecer, desde el punto de vista de poder, además, concentrar las comunicaciones de los distintos ministerios y poder impartir directrices”.

“Yo creo que una cosa es la vocería desde el punto de vista de la contingencia, día a día, y otra cosa es el poder coordinar a los distintos ministerios, que creo que era algo que estaba más o menos al debe“, concluyó.