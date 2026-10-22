Paulina Núñez confirma proyecto para impedir rebajas a las condenas por delitos sexuales contra menores de edad

“La protección de la infancia y el respeto a las víctimas deben convocarnos a todos”, recalcó la presidenta del Senado.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

“Las leyes deben proteger a las personas más vulnerables“, recalcó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), al anunciar un proyecto de ley para impedir la rebaja de las condenas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La parlamentaria dijo que con esa iniciativa se buscará eliminar la excepción que permite esa situación, a la vez que confirmó que ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que se conoció que se había otorgado este beneficio a algunos condenados por este tipo de ilícitos.

“Detrás de estos delitos hay víctimas y familias que viven con sus consecuencias“, manifestó, y añadió que “por eso estamos actuando en dos frentes: esclarecer cómo se otorgaron estos beneficios y corregir la normativa para cerrar la excepción que permite estas rebajas”.

Qué dijo Paulina Núñez del proyecto sobre delitos sexuales

La presidenta de la Cámara Alta detalló que la iniciativa busca modificar la Ley 19.856, que regula la reducción de condenados por comportamiento sobresaliente.

En esa línea, Paulina Núñez sostuvo que, si bien la actual normativa excluye de los beneficios a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores, sí “mantiene una excepción cuando en la sentencia se aplica el artículo 73 del Código Penal, referido a una eximente incompleta“.

“El proyecto elimina esa excepción: conserva los efectos de dicha circunstancia al fijar judicialmente la pena, pero impide que permita acceder posteriormente a una rebaja por comportamiento sobresaliente“, agregó la parlamentaria.

Explicó también que el proyecto de ley fortalece las exigencias para conceder las reducciones reguladas por la ley.

“Vamos a trabajar para que este proyecto tenga prioridad y se tramite con celeridad. Valoro los esfuerzos de otros parlamentarios y espero que construyamos un acuerdo transversal. La protección de la infancia y el respeto a las víctimas deben convocarnos a todos”, recalcó la legisladora.