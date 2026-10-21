Defensoría de la Niñez pide explicaciones a Rabat por rebaja de penas a violadores y abusadores de niños

Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, declaró que “estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia”.

AGENCIA UNO

La Defensoría de la Niñez manifestó su rechazo a la rebaja de condena que el Ministerio de Justicia otorgó a 56 violadores y abusadores de niños, por lo que pedirán los antecedentes al ministro Fernando Rabat para modificar “el criterio histórico de la cartera, el cual denegaba la concesión de beneficios frente a estos delitos”.

El organismo hizo hincapié a la modificación de la ley en 2022, que excluye de este beneficio en casos de determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

“Por ello, resulta indispensable que el Ministerio de Justicia aclare por qué se concedieron estas rebajas y qué medidas se están adoptando para la debida protección de las víctimas”, precisó la Defensoría de la Niñez en una declaración pública.

Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, declaró que “estos antecedentes son preocupantes y requieren una explicación clara del Ministerio de Justicia. Desde 2022 rige una ley que excluye de este beneficio a personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.

“Detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación. El Estado tiene un deber reforzado de resguardar esos derechos y debe actuar con especial rigurosidad cuando adopta decisiones que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de libertad de quienes fueron condenados por estos graves delitos. La protección de las víctimas debe estar en el centro de las decisiones del Estado”, agregó Quesille.