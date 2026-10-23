“No estaba en conocimiento”: Rabat sobre Kast y la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

El ministro de Justicia reveló que la mayor parte de los 56 condenados beneficiados por la medida “tiene que haber salido” de la cárcel.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que el Presidente José Antonio Kast estuviera al tanto de las resoluciones que llevaron a rebajar sus penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

“El Presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación, porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia”, argumentó el secretario de Estado.

En la entrevista que le concedió a Meganoticias, a Rabat se le consultó por qué, si Kast desconocía el hecho, en los documentos respectivos aparece la expresión “por orden del Presidente de la República“.

Al respecto, explicó que se trata de “un tecnicismo que se ocupa con la delegación de facultades que establece la ley en el ámbito administrativo“.

Rabat dijo que muchos condenados ya estarían en libertad

El ministro Fernando Rabat también indicó que gran parte de los 56 beneficiados por la medida ya habría recuperado su libertad.

“La gran mayoría tiene que haber salido (…) porque es el efecto que produce cuando la comisión respectiva, integrada por jueces, por ministros, por seremis, califica de sobresaliente el comportamiento, se produce un efecto legal inmediato que es rebajar condenas. Y, atendidas las circunstancias, esa rebaja de condena puede implicar que el sujeto salga libre”, indicó el titular de Justicia.

Respecto de si las víctimas de los beneficiados con la rebaja de las condenas habían sido notificadas de aquello, el secretario de Estado sostuvo que la ley no establece dicho procedimiento.

En cuanto a si mantendrá la postura de otorgar el beneficio a los condenados por delitos sexuales, Fernando Rabat dijo que el análisis jurídico se lleva a cabo sobre la base de las normas constitucionales y legales y que “normalmente lo que hago es resolver los problemas y no trasladárselos a otros“.

Ahondó sobre este punto y aseveró que hasta el momento de conceder la entrevista “no tengo ninguna solicitud pendiente de esa naturaleza“.