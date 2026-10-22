Doctrina Rabat se extiende a Punta Peuco: Gobierno rebaja condena a violadores de DD.HH.

El oficio de la Subsecretaría de Justicia no precisó los informes que respaldan esta rebaja de condena o cómo se acreditaron que cumplían los requisitos para acceder al beneficio.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Justicia, a cargo de Fernando Rabat, está en el centro de la polémica por rebajar, por vía administrativa, la condena de 56 violadores y abusadores de niños. Pero la doctrina Rabat también se extendió a violadores de derechos humanos que cumplen penas en Punta Peuco.

Según consignó radio Biobío, la cartera entregó este beneficio a tres criminales de lesa humanidad; dos de ellos recluidos en el penal de Punta Peuco, sentenciados por secuestro calificado y tortura, respectivamente.

Por su parte, el tercer involucrado está condenado por secuestro calificado, pero no se informó donde está preso.

Un oficio de la Subsecretaría de Justicia dio cuenta de la reducción de condena para los tres involucrados, de los que no se conoce su identidad, pero no detalla los casos por los cuales fueron condenados, el tiempo que deben cumplir tras las rejas o el monto del beneficio recibido.

Sin embargo, según detalla el medio, no se precisaron los informes que respaldan esta rebaja de condena o cómo se acreditaron que cumplían los requisitos para poder acceder a este privilegio.