Squella intenta apaciguar la crisis del oficialismo y se disculpa con la UDI y Hernán Larraín

El timonel de Republicanos busca apagar el incendio que generó en el oficialismo sus dichos contra el ex ministro de Justicia de Piñera.

AGENCIA UNO

La crisis oficialista que enfrenta a Chile Vamos y Republicanos, en el marco de la rebaja de condena a 56 violadores y abusadores de niños decretada por el ministro Fernando Rabat, sumó un nuevo capítulo, luego que Arturo Squella se disculpara con la UDI y Hernán Larraín.

Todo se originó cuando Larraín, ex ministro de Justicia de la segunda administración de Sebastián Piñera, cuestionara la supuesta “doctrina de la Corte Suprema”, que Rabat intentó plantear como justificativo para conceder por vía administrativa el beneficio.

Esto, ya que el militante UDI aseveró en una declaración pública, explicando que “en la aplicación posterior de esta norma, la jurisprudencia de la Corte Suprema tuvo criterios distintos. Inicialmente estimó que los condenados con anterioridad a la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio y lo concedió”.

“Sin embargo, en fallos recientes la Corte ha modificado esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal, criterio que recoge fielmente la historia fidedigna de la ley que impulsamos en resguardo de la indemnidad de la niñez”, puntualizó Larraín.

Esto generó el enojo de Arturo Squella, timonel de Republicanos, quien salió en defensa de Fernando Rabat, apelando a los antiguos vínculos de Hernán Larraín con el pederasta Paul Schäfer, condenado por abusos a menores.

“¿Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, no crees Hernán?”, fueron las palabras de Squella, que provocaron una airada reacción en los máximos líderes de Chile Vamos, como el senador Luciano Cruz-Coke (Evopoli) y el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

“Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá.. Así no se necesita oposición”, fueron las palabras del senador Cruz-Coke.

Sin embargo, Squella reafirmó su postura: “Me veo en la obligación de denunciar a quienes abonan al engaño de la izquierda que intenta hacer ver a una buena persona como promotora de beneficios a los peores criminales que pueden haber. Que venga de una persona que más encima tiene el historial que tiene en la materia, no se puede dejar pasar”

Luego que la UDI calificara sus palabras como “injuriosas”, su timonel, Guillermo Ramírez, anunció que Arturo Squella reculaba en sus declaraciones y se disculpó con la colectividad y espera hacer lo propio con Hernán Larraín.

“He recibido una llamada del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en el que se ha disculpado por su publicación. Además, me ha dicho que se comunicará personalmente con el ex senador Hernán Larraín, para ofrecer sus disculpas”, relató Ramírez, quien agregó que “agradezco sinceramente el gesto y reitero nuestro compromiso para sacar juntos la tarea que los chilenos nos han encomendado”.