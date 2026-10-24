“Declaraciones injuriosas”: UDI sale en defensa de Hernán Larraín y acrecienta quiebre Chile Vamos-Republicanos

Guillermo Ramírez respaldó al ex ministro de Justicia de la administración Piñera y se sumó a los cuestionamientos de Chile Vamos a Arturo Squella.

AGENCIA UNO

Las declaraciones del senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, en contra del ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, por expresar su postura por la rebaja de penas a violadores de niños que decretó Fernando Rabat, generaron inmediata reacción en la UDI, que salió en defensa de su histórico dirigente.

El diputado Guillermo Ramírez, timonel greamialista, reacción a lo expresado por Squella, quien apeló a los vínculos de Larraín con Paul Schäfer para defender la gestión de Rabat.

“Esas declaraciones nos parecen injuriosas. Es inaceptable. Hernán Larraín lo que hizo en esa columna fue dar cuenta de lo que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, que fue el gobierno que legisló justamente para quitarle estos beneficios a las personas que han cometido delitos contra niños”, indicó el parlamentario en un punto de prensa.

Ramírez explicó la postura expresada por Hernán Larraín, quien contradijo el principal argumento de Fernando Rabat para justificar la rebaja a violadores de niños – la supuesta “doctrina de la Corte Suprema”- y precisó que esta no era tal.

“Ya se habían pronunciado sobre esta materia los ministros de Justicia del presidente Boric. No lo había hecho todavía el único ministro de Justicia que tuvo el presidente Piñera, que es Hernán Larraín. Él da cuenta frente al interés de la ciudadanía y de la prensa de lo que se hizo y demuestra con su actuar como ministro de Justicia que su compromiso con la niñez es a toda prueba, que él fue el que sacó adelante la ley para evitar que estas personas tuvieran algún tipo de beneficio”, recalcó el timonel UDI.

Frente a las declaraciones de Arturo Squella contra Hernán Larraín, que también fueron repudiadas por Evopoli, Ramírez dejó en claro que “la crítica es injusta. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Tenemos muchos desafíos por delante y nosotros tenemos que cuidar las formas entre nosotros, porque de otra manera debilitamos al gobierno, debilitamos nuestra posición en el Congreso, le damos afrecho a la izquierda y finalmente pierde el país. Y por lo tanto, nosotros vamos a cuidar el tono, pero consideramos que esas declaraciones son injustas”.

Para Guillermo Ramírez, este tipo de polémicas al interior del oficialismo “lo que hacen es dañar la confianza y lesionar severamente al Gobierno. Por eso tenemos que actuar con mucha más responsabilidad”.