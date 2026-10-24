Paul Schäfer, Hernán Larraín y Rabat: el nuevo quiebre en el oficialismo que involucra a Squella y a Chile Vamos

El presidente de Republicanos salió en defensa de Fernando Rabat y apuntó contra uno de los líderes históricos de la UDI.

AGENCIA UNO

La rebaja de condena a violadores y abusadores de niños que impulsó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sigue generando controversia, esta vez en las propias filas del oficialismo, luego que el ex titular de la cartera, Hernán Larraín, saliera a cuestionar el principal argumento del Ejecutivo para defender la medida.

En una declaración pública, Larraín, quien fue impulsor de la ley que en 2022 excluyó del beneficio de la rebaja de penas a condenados por abusos sexuales contra menores, puso su énfasis en la justificación expresada por Rabat para entregar este privilegio por vía administrativa.

Ante las críticas, el actual ministro de Justicia del Gobierno de José Antonio Kast apeló a la supuesta “doctrina de la Corte Suprema” para conceder la rebaja a violadores de niños.

Sin embargo, Hernán Larraín contradijo esta postura, aseverando que “en la aplicación posterior de esta norma, la jurisprudencia de la Corte Suprema tuvo criterios distintos. Inicialmente estimó que los condenados con anterioridad a la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio y lo concedió. Sin embargo, en fallos recientes la Corte ha modificado esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal, criterio que recoge fielmente la historia fidedigna de la ley que impulsamos en resguardo de la indemnidad de la niñez”.

Esta declaración fue vista por el senador Arturo Squella como una “traición” de Larraín a La Moneda y no dudo en recordar sus vínculos con Paul Schäfer, líder de Colonia Dignidad y condenado por abusos sexuales a menores y otros delitos, para cuestionar sus argumentos.

“¿Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, no crees Hernán?”, fueron las palabras de Squella en redes sociales que encendieron la mecha en el oficialismo.

Quien salió en defensa de Hernán Larraín fue el presidente de Evopoli, el senador Luciano Cruz-Coke, que instó a su par de Republicanos a no caer en exabruptos.

“Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá.. Así no se necesita oposición”, le expuso Cruz-Coke.

Pero esto no fue suficiente para calmar al senador de Republicanos, quien reiteró sus ataques a Hernán Larraín para defender al todavía ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Me veo en la obligación de denunciar a quienes abonan al engaño de la izquierda que intenta hacer ver a una buena persona como promotora de beneficios a los peores criminales que pueden haber. Que venga de una persona que más encima tiene el historial que tiene en la materia, no se puede dejar pasar”, espetó Arturo Squella.