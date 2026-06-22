Entel obtiene el primer lugar en la categoría Internet y Telefonía en Estudio B-Brands 2026

El análisis, que mide las percepciones del consumidor basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), evaluó a 226 marcas en Chile, donde la compañía destacó además como la única de su sector en ser incluida en el Top Of Mind de impacto positivo.

Según el Estudio B-Brands 2026, Entel se consolida como la marca más valorada del país al obtener el primer lugar en la categoría Internet y Telefonía. El estudio, que evalúa a 226 marcas de 7 industrias Alimentos, Bebidas, Higiene, Retail, Finanzas, Entretención y Transportes y Telecomunicaciones—posiciona a la compañía como la única de su categoría en el Top of Mind espontáneo de impacto positivo, instalándose como una marca que contribuye a la sociedad más allá del negocio.

A diferencia del promedio de la industria de Transportes y Telecomunicaciones, Entel destaca por una construcción de marca alineada a la jerarquía de necesidades humanas implementada por el estudio, que se define en tres ámbitos: Funcional, cuando la preferencia se da por ser una marca que ofrece productos y servicios de calidad; Emocional, relacionado a una marca que “me hace sentir bien”; y Trascendental, cuando se considera que una marca comparte los valores y principios del consumidor. Bajo estos parámetros, Entel supera a los otros actores de la industria e incluso duplica a sus competidores en los niveles Emocional y Trascendental.

En esa línea, el estudio mide también las percepciones del consumidor basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al respecto, la Gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel, Stefanie Pope, señala que “este reconocimiento refleja la valoración que los chilenos tienen de Entel, no solo por nuestra trayectoria, sino porque ponemos al cliente al centro de nuestra estrategia para entregarles la mejor experiencia posible. Ese mismo propósito se refleja en nuestro compromiso ‘Conciencia en Todas’, que busca promover en la sociedad espacios digitales seguros, la economía circular, y la inclusión digital, entre otros ámbitos”.

Liderazgo en la industria

El Ranking B-Brands 2026 revela que, aunque las telcos son marcas de “habitualidad cotidiana”, pocas logran transformar esa presencia en un vínculo de confianza. Así, Entel se posicionó en el top 5 de la industria de Transportes y Telecomunicaciones, siendo superada por marcas ligadas principalmente al transporte público y estaciones de servicio.

“B-Brands evalúa lo que las marcas generan más allá de sus productos: su contribución al desarrollo sostenible, la confianza que generan y su capacidad de trascender más allá de los servicios y productos que ofrecen. Estar en esta posición nos impulsa a seguir profundizando en un propósito que aporte valor real y tangible a los chilenos”, agregó Stefanie Pope.

El reconocimiento en el Estudio B-Brands 2026 valida la Estrategia de Sostenibilidad de Entel y demuestra que su propósito va más allá de la conectividad, generando valor para las personas, las comunidades y el país.