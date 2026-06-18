Empresas mineras ponen foco en soluciones basadas en IA, IoT y robustez de la red para potenciar sus operaciones

Para competir en eficiencia, seguridad y sostenibilidad, la minería chilena se encuentra acelerando su transformación digital. En este contexto, Entel Digital y Entel Empresas dieron a conocer sus soluciones y tendencias del sector en Exponor 2026, una de las ferias de minería y energía más importantes a nivel mundial, que se desarrolla en la ciudad de Antofagasta.

Ante la relevancia que ha tomado la conectividad y la seguridad de red para garantizar la continuidad operativa del sector, y considerando que, de acuerdo al Informe Global sobre el Panorama de Amenazas, durante 2025 hubo 8,8 billones de intentos de ataques cibernéticos registrados en la red nacional, la compañía de tecnología y telecomunicaciones pone el foco en la resiliencia. Este último concepto —la capacidad de mantener operaciones ante fallas o amenazas— emerge como parámetro central en las decisiones de inversión.

“La conectividad sin seguridad en minería es una vulnerabilidad disfrazada de eficiencia y crea un nuevo riesgo operativo. No se trata solo de acceso a internet, sino que de infraestructura tecnológica, resiliencia, sostenibilidad y continuidad para operar en zonas remotas”, explica el gerente de Negocios Corporaciones de Entel Empresas, Patricio Orellana.

En este escenario, contar con una base tecnológica robusta sustentada en la estabilidad de la fibra óptica de alto desempeño y la amplia cobertura de la red 5G, es lo que permite a una entidad escalar con seguridad. Asimismo, herramientas como las redes SDWAN permiten gestionar múltiples sedes con visibilidad centralizada, mientras que el IoT industrial conecta activos en tiempo real, transformando la operación en terreno en decisiones estratégicas.

Estas fueron las materias abordadas por Patricio Orellana en su charla “Conectividad y seguridad de red: el pilar estratégico para la continuidad operativa en la minería chilena” en la gran feria minera, donde profundizó sobre los costos millonarios que pueden tener la desconexión en minería producto de un ataque o poca resiliencia de la red.

Además, el Cybersecurity Sales Manager de Entel Digital, Luis Llanos, estuvo presente en el evento minero con la charla “Conectando ecosistemas desde los procesos hasta los datos: mitigando el riesgo digital y la ciberseguridad en entornos OT”, donde abordó el rol de la ciberseguridad OT como habilitador de operaciones mineras más seguras, conectadas y resilientes.