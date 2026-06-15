Cerca de 300 estudiantes de Fundación Belén Educa han sido parte de las tutorías de Entel en su versión 2026

Ambas organizaciones llevan más de una década trabajando juntas para impulsar la continuidad de los alumnos en la educación superior.

Con el objetivo de promover la continuidad escolar, Entel llevó a cabo el primer encuentro de 2026 con estudiantes de cuarto medio de la Fundación Belén Educa. Esta actividad consolida una relación de más de una década dedicada a brindar oportunidades de desarrollo a través de mentorías realizadas por profesionales de la empresa.

Respecto a este hito, la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, señaló que “esta alianza sigue siendo uno de los proyectos de vinculación con la sociedad que más nos llena de orgullo. El programa ha permitido acompañar a cerca de 300 jóvenes en su transición hacia la educación técnica o universitaria a través de colaboradores de Entel que como tutores juegan un rol muy

importante”.

Durante la actividad, se compartieron vivencias clave sobre la toma de decisiones académicas. Como es el caso de la egresada de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile y actual practicante en la compañía, Charlot Tobar, quien afirmó que “participé en las tutorías de Entel y Belén Educa el año 2019, lo que me ayudó a proyectar mi futuro. Hoy, realizar mi práctica en la compañía demuestra cómo esta oportunidad se puede transformar verdaderamente en desarrollo profesional”.

Por su parte, la directora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la fundación, Pilar Reyes, agregó que “ver a una ex estudiante que fue tutorada y que hoy realiza su práctica profesional en la misma empresa, es la mejor evidencia de cómo estas experiencias fortalecen talentos, amplían oportunidades y transforman proyectos de vida, generando también una huella significativa en quienes asumen el rol de tutores”.

De esta manera, el encuentro dio el puntapié inicial a un ciclo de mentorías que reafirma el compromiso de Entel con los jóvenes y su vinculación a la sociedad, que le ha permitido acompañar a cerca de 300 jóvenes en su transición hacia la educación superior.