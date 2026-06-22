La tecnología que está cambiando la rehabilitación de los trabajadores

Un estudio del Hospital del Trabajador Achs Salud, analizó el uso de realidad virtual inmersiva en la recuperación de personas que sufrieron un accidente laboral. Los resultados de este piloto mostraron que quienes accedieron a esta terapia tuvieron tiempos de alta más cortos y una mayor valoración de sus tratamientos, levantando evidencia sobre cómo incorporar nuevas herramientas en la rehabilitación laboral.

Tras un accidente laboral recuperar el movimiento de una mano implica semanas o meses de trabajo constante para retomar actividades tan cotidianas como tomar una taza, abrocharse la ropa o escribir un mensaje.

Ese proceso de recuperación fue el foco de un estudio realizado en el Hospital del Trabajador Achs Salud, que evaluó la incorporación de realidad virtual inmersiva en el proceso de rehabilitación de personas que sufrieron un accidente laboral con lesiones traumáticas en sus manos.

El equipo liderado por la académica de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor, María Cristina Fernández Orellana, y el Terapeuta Ocupacional, José Manuel Palma del Hospital del Trabajador, trabajó con 40 pacientes, todos atendidos en el Hospital del Trabajador Achs Salud y cubiertos por el seguro de accidentes laborales.

Los participantes de este estudio se dividieron en dos grupos que asistieron a sesiones diarias de tratamiento de lunes a viernes durante cuatro semanas. Un primer grupo recibió exclusivamente terapia ocupacional convencional, mientras que el otro completó ese mismo tratamiento con sesiones de realidad virtual inmersiva, orientadas a fortalecer la funcionalidad manual y la autonomía en actividades

cotidianas.

Los resultados en términos de recuperación funcional fueron similares entre ambos grupos. Sin embargo, donde sí existieron diferencias fue en el tiempo de recuperación. Quienes combinaron ambas terapias tuvieron un tiempo estimado hasta el alta de 109,8 días, frente a los 134,9 días del grupo que solo recibió terapia convencional.

“Aunque ambos grupos mostraron avances en funcionalidad, observamos señales favorables en quienes experimentaron sesiones de realidad virtual, particularmente en la percepción de limitaciones para actividades cotidianas. Además, el 72,5% del total de los participantes alcanzó el alta laboral durante el seguimiento, lo que evidencia la importancia de avanzar en herramientas complementarias en la rehabilitación”, explica María Cristina Fernández.

Respecto a la satisfacción de los pacientes al terminar este estudio, quienes incorporaron realidad virtual en su proceso de rehabilitación alcanzaron una media de 81,9 puntos de 100 en su valoración de la experiencia terapéutica, frente a una media de 73 puntos en el grupo que solo recibió terapia convencional. Asimismo, el 93,8% de quienes usaron la tecnología reportó satisfacción general con el tratamiento, comparado con el 86,6% del grupo convencional.

Según testimonios de participantes del estudio, más allá de los números, los pacientes describieron la experiencia como “una tecnología más avanzada para la recuperación” y como una terapia “entretenida, lúdica y con imágenes cotidianas”.

La investigación fue financiada por la Achs a través del Fondo de Investigación e Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), quienes destacan que este tipo de iniciativas buscan fortalecer una rehabilitación basada en evidencia e incorporar herramientas que ayuden a mejorar la recuperación de los trabajadores.

“Contar con evidencia científica es clave para seguir fortaleciendo procesos de recuperación y reintegro laboral que consideren e integren las necesidades de los trabajadores. Estudios como este nos permiten avanzar en procesos de rehabilitación oportuna y contextualizada, en línea con nuestro propósito de hacer de Chile el país que mejor cuida a las y los trabajadores y sus familias”, señala María Isabel Meneses, jefa Terapia Ocupacional Hospital del Trabajador Achs Salud.

Con este estudio, la Achs toma su experiencia en el Hospital del Trabajador y como referente en rehabilitación traumatológica para buscar nuevos tratamientos que mejoren la recuperación de los trabajadores, en línea con su propósito de hacer de Chile el país que mejor cuida a las y los trabajadores y sus familias.