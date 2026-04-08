Soledad Silva y el desafío de liderar el Hospital del Trabajador Achs Salud

La primera mujer en encabezar el recinto desde sus inicios busca consolidar su posicionamiento y fortalecer un modelo de atención integral en salud.

Hasta hace algunos años, la trayectoria de Soledad Silva estaba lejos del mundo clínico. Ingeniera comercial de la Universidad Católica, con un MBA en Kellogg School of Management de Northwestern University, desarrolló su carrera en el sector inmobiliario, donde se desempeñó en consultoría, estudios de mercado y evaluación de proyectos.

El giro hacia la salud se concretó en 2021, cuando se integró a Achs Servicios. Desde entonces, su foco ha estado en vincular la gestión con la operación clínica, primero como subgerente de operaciones del Hospital del Trabajador Achs Salud y, desde octubre de 2025, como su gerente general, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el recinto en más de cinco décadas.

A seis meses de asumir el cargo, su mirada combina lo operativo con lo estratégico. “Además de mantener el funcionamiento del hospital con un estándar alto de calidad, este rol tiene un componente mucho más estratégico. Tiene que ver con cómo consolidamos nuestra posición como referentes a nivel latinoamericano en traumatología, rehabilitación y quemados”, explica.

Ese desafío se cruza con un propósito que, según plantea, es central en la identidad del recinto: “Hacer de Chile el país que mejor cuida a las y los trabajadores y sus familias”. A eso se suma el énfasis en la calidad de atención, un factor que —dice— es altamente valorado por los pacientes, tanto por su estándar como por la seguridad que entrega.

Parte de ese rol se explica por su pertenencia al sistema del seguro laboral, lo que implica una responsabilidad particular. “Nuestro foco está en asegurar que quienes sufren un accidente laboral o enfermedad profesional reciban una atención oportuna, de primera calidad y sin costo”, señala, destacando que la red protege a más de tres millones de trabajadores en el país.

En la práctica, esto se traduce en la atención de casos de alta complejidad, que han permitido posicionar al hospital como referente en áreas como traumatología, rehabilitación y tratamiento de quemados. “Ser líderes en estas especialidades es un orgullo, pero también una tremenda responsabilidad que impacta en el sistema de salud en general”, afirma.

Uno de los elementos que distingue al recinto es su enfoque integral. “Acompañamos a las personas desde la atención de urgencia hasta el proceso de rehabilitación y reintegro laboral. Este enfoque es clave para lograr una recuperación efectiva”, explica Silva, subrayando la importancia de una atención continua.

En paralelo, el hospital ha reforzado su rol como complemento al sistema público, particularmente en la reducción de listas de espera. Según detalla, esto ha requerido eficiencia operativa y una fuerte vocación de servicio por parte de los equipos, lo que les ha permitido participar en la resolución de casos quirúrgicos, especialmente en traumatología.

De cara al futuro, su objetivo apunta a consolidar ese posicionamiento. “Me gustaría que este hospital sea reconocido como un referente nacional e internacional, destacado por ofrecer tratamientos de vanguardia y por liderar en el uso de tecnologías al servicio del sistema de salud”, sostiene.

Para ello, agrega, la clave está en observar y aprender de estándares internacionales, con la mirada puesta en fortalecer el rol del hospital como un actor relevante dentro del sistema de salud chileno.