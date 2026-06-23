Easy lanza Club Easy PRO, su nuevo programa de beneficios para maestros y especialistas de la construcción

La iniciativa busca entregar descuentos, atención especializada, rebajas por volumen, capacitaciones y beneficios dentro del ecosistema Cencosud, en un contexto donde la fidelización avanza hacia propuestas más personalizadas.

En medio de una industria marcada por consumidores cada vez más exigentes y por la búsqueda de soluciones más personalizadas, Easy anunció el lanzamiento de Club Easy PRO, su nuevo programa de fidelización orientado a maestros, contratistas, instaladores y especialistas vinculados al mundo de la construcción y el mejoramiento del hogar.

La iniciativa busca ir más allá del modelo tradicional de descuentos y acumulación de puntos, entregando herramientas concretas para facilitar el trabajo diario de quienes desarrollan proyectos en este rubro.

Según explicó la compañía, Club Easy PRO permitirá acceder a descuentos preferenciales, rebajas por volumen, stock inmediato, atención especializada, cajas y estacionamientos preferenciales, además de despachos a domicilio desde $1, dependiendo del nivel y las condiciones del programa.

“Más que un programa de beneficios, Club Easy PRO busca ser una plataforma de apoyo concreta para maestros, contratistas, instaladores y especialistas de la construcción, entregando soluciones que faciliten su trabajo diario”, señalaron desde Easy.

Uno de los elementos diferenciadores de la propuesta es su integración con el ecosistema Cencosud. De esta forma, los socios no solo podrán acceder a beneficios dentro de Easy, sino también a ventajas en otras marcas del grupo, como Santa Isabel, Paris y Jumbo Prime.

El programa contempla distintos niveles de membresía —Pro, Plata, Oro y Black—, que permiten acceder progresivamente a más beneficios según la frecuencia de uso y compra. Mientras la categoría Pro marca el ingreso a la comunidad, los niveles superiores incorporan condiciones más robustas, beneficios exclusivos y herramientas pensadas para quienes desarrollan proyectos de manera permanente junto a Easy.

La iniciativa también considera instancias de formación y actualización para profesionales del rubro, a través de capacitaciones, lanzamientos, ferias, activaciones y contenidos especializados.

Con este lanzamiento, Easy busca acercarse aún más a maestros y especialistas de la construcción, con beneficios útiles para su día a día y una propuesta pensada para acompañarlos más allá de cada compra.