La respuesta de Cencosud ante la acusación de ola de despidos masivos de trabajadores

De acuerdo con la coordinadora de sindicatos, para concretar los despidos masivos Cencosud está apelando a las “necesidades de la empresa”.

A través de una declaración pública, Cencosud agradeció “el valioso aporte de quienes han sido parte de nuestra organización“, al referirse a los dichos de los distintos sindicatos de la empresa, que acusaron una “masiva ola de despidos” en las últimas semanas.

De acuerdo con lo expuesto por la Coordinadora de Cencosud, son alrededor de mil los trabajadores que han sido desvinculados de Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris “solo desde el lunes pasado”, y que los despidos se han producido en todo el país.

“No quieren darnos la cifra oficial, pero calculamos que son un poco más de 1.000 despidos; solo entre Santa Isabel y Jumbo son 600. Eso hasta ayer, pero hoy siguen despidiendo“, indicó el presidente de la Federación Jumbo Chile, Sergio Fuentes.

En un comunicado difundido por los sindicatos, plantearon que, para concretar las desvinculaciones, Cencosud está empleando el artículo 161 del Código del Trabajo, donde se establece el concepto de despido por necesidades de la empresa.

“Desde 2019 venimos advirtiendo sobre la baja dotación de personal y la sobrecarga de funciones en equipos ya debilitados. Con estos despidos, se profundiza el agobio laboral y se golpea especialmente a personas en edad avanzada, para quienes reinsertarse en el mundo del trabajo es casi imposible“, añadió la coordinadora de sindicatos de Cencosud.

Junto con exponer que la empresa está en plena expansión en Chile, Argentina, Colombia y Estados Unidos, los sindicatos exigieron a la empresa revertir los despidos y abrirse al diálogo.

La respuesta de Cencosud por los despidos masivos

A través de una declaración pública, Cencosud respondió a la denuncia de los sindicatos en torno a despidos masivos por parte de la empresa.

En esa línea, dijo comprender “que cada decisión que implique la salida de colaboradores impacta directamente en las personas y sus familias. Por ello, gestionamos estos procesos con responsabilidad, criterios objetivos y cuidado en cada etapa, agradeciendo el valioso aporte de quienes han sido parte de nuestra organización“.

Añadió que “estas decisiones forman parte de la transformación necesaria para fortalecer la sostenibilidad de la compañía y adaptarnos a mercados dinámicos y en constante evolución“.

“De esta manera, también estamos continuamente incorporando nuevos talentos y capacitando a nuestros colaboradores”, concluyó la empresa.