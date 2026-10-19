Apuestas online en Chile: bloqueos, dominios espejo y qué debe revisar el usuario

Mientras el Congreso discute una ley, las plataformas siguen al alcance de un clic. Esto es lo que conviene saber antes de abrir una cuenta en un casino online.

A la hora de registrarse en un casino online, lo primero que debe hacer un usuario es plantearse una pregunta que parece simple: ¿es legal apostar online en Chile?

En el escenario actual en el país aún no existe una legislación que regule los casinos online, aún cuando el Servicio de Impuestos Internos cobra impuestos a estas plataformas. Lo único claro hasta ahora es que la actividad existe y que mucha gente la usa, pero que el marco normativo todavía está al debe.

Un vacío legal que lleva años abierto

El proyecto que busca ordenar el sector ingresó al Congreso en marzo de 2022 y hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. En mayo de 2026, según el reporte de Focus Gaming News sobre la suma urgencia, el Gobierno aceleró su tramitación y fijó un plazo de 15 días para avanzar en el debate.

El texto contempla un sistema de licencias, la obligación de que las plataformas autorizadas se constituyan en Chile, un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos del juego y otro del 15% sobre las ganancias retiradas por los usuarios. Además, convertiría a la Superintendencia de Casinos de Juego en una Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, con más atribuciones de control, y crearía un registro nacional de autoexclusión.

Conviene leer estas cifras con prudencia. Focus es un medio especializado en la industria del juego, y el articulado puede cambiar antes de su votación final. Para saber en qué etapa está el proyecto en un día concreto, lo más fiable es consultar el seguimiento del boletín 14.838-03 en el sitio del Senado.

Bloqueos que no siempre bloquean

La segunda pieza del rompecabezas es judicial. Según el mismo medio, la Corte Suprema calificó como ilegal la operación de varias casas de apuestas sin autorización en 2023 y de nuevo en 2025, y ordenó bloquear sus sitios web. Sin embargo, muchas de ellas continuaron funcionando a través de nuevos dominios, lo que intensificó la presión por una regulación formal.

Para el usuario, esa dinámica tiene una consecuencia práctica poco comentada. Cuando un sitio cambia de dirección, aparecen réplicas, enlaces que circulan por redes sociales y aplicaciones que prometen “la versión que sí funciona”. En ese terreno es fácil tropezar con páginas falsas que imitan a una marca conocida solo para capturar datos personales o bancarios.

El Gobierno de Chile, a través de su equipo de ciberseguridad, publicó unos ciberconsejos para reconocer aplicaciones fraudulentas que aplican de lleno a este escenario: descargar solo desde tiendas oficiales, revisar quién desarrolló la aplicación, desconfiar de permisos innecesarios y no fiarse únicamente de las calificaciones, que pueden estar manipuladas.

Lo que ya se ha dicho en este medio

En septiembre de 2025, El Dínamo recogió cómo Chile figura entre los últimos países de Sudamérica sin una regulación clara para los casinos online, con el contraste frente a vecinos como Colombia, que creó su ente regulador en 2015, o Brasil, donde la regulación entró en vigor en 2025. Ese contexto ayuda a entender por qué el debate chileno se ha extendido tanto y por qué el usuario queda, mientras tanto, a cargo de su propia protección.

Cómo informarse antes de elegir una plataforma

Con este panorama, la recomendación más útil no es qué marca elegir, sino cómo informarse. Por ejemplo se puede revisar información sobre Betano en Chile y sus condiciones de uso, siempre como punto de partida y no como garantía. Una guía así puede ayudar a entender cómo funciona una plataforma, pero no reemplaza la lectura de sus términos ni la verificación de quién está detrás. Tampoco debe interpretarse como señal de que algún operador cuente hoy con una autorización específica para operar en el país, porque esa figura aún no existe en la ley.

Para lo anterior es importante considerar:

Confirmar la identidad de la empresa titular, su domicilio y los datos de contacto visibles en el sitio.

Leer los términos y condiciones completos, en especial los plazos y requisitos de retiro de fondos.

Comprobar que la dirección web es la oficial y que no se llegó a ella desde un mensaje o un enlace desconocido.

Revisar qué datos personales se piden para verificar la identidad y cómo se informa su tratamiento.

Desconfiar de cualquier promesa de ganancias seguras o de presión para depositar rápido.

Pagos y datos: dos puntos sensibles

Un usuario que deposita dinero en una plataforma sin respaldo legal local tiene pocas vías claras de reclamo si algo sale mal, es por eso indispesable usar medios de pago a nombre propio, conservar comprobantes y capturas de pantalla de cada operación, y no compartir claves ni códigos de verificación con nadie.

También conviene pensar en los datos. Una cuenta de apuestas suele pedir documento de identidad, datos bancarios y, a veces, fotografías. Cuanta más información se entrega, más importante es saber a quién se la está entregando y cómo se protege.

Qué cambiaría con una ley

Si el proyecto se aprueba, habría un registro de operadores autorizados, un organismo con acceso a la información de las plataformas y reglas publicitarias para evitar campañas dirigidas a menores. También existiría un mecanismo de autoexclusión de alcance nacional.

Eso no resolvería todo. Los incentivos para jugar seguirían ahí y la responsabilidad individual seguiría siendo clave. Pero al menos habría un criterio público para distinguir entre una plataforma autorizada y otra que no lo es, una distinción que hoy el usuario debe hacer a ciegas.

Juego responsable

Este contenido está dirigido solo a mayores de 18 años. Apostar puede generar dependencia y no debe verse como una fuente de ingresos. Conviene fijar límites de tiempo y de dinero antes de empezar, no intentar recuperar pérdidas y no usar fondos destinados a gastos esenciales como arriendo, cuentas o deudas. Si siente que el juego dejó de ser un pasatiempo, debe buscar orientación profesional o apoyo en organizaciones como la Corporación Jugadores Responsables.