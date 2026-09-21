Subtel ordena bloqueo de 37 nuevos dominios de casas de apuestas online

El organismo precisó que las empresas proveedoras de acceso a internet tienen 48 horas de plazo para concretar la orden.

AGENCIA UNO

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que ofició a empresas proveedoras de acceso de internet el bloqueo de 37 nuevos dominios de casas de apuestas online, a través de mecanismos de bloqueo por DNS en un plazo máximo de 48 horas.

La nómina comprende nuevos dominios, subdominios o sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar, relacionados a Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto bet, 1xbet, Juega en línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betcris, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet.

“De acuerdo con el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones adoptó como mecanismo idóneo para el cumplimiento de la sentencia el bloqueo por Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de dominios específicamente individualizados, considerando su alta especificidad y menor riesgo relativo de sobrebloqueo, en el marco del procedimiento coordinado establecido por el tribunal”, consignó el organismo.

La Subtel precisó que las empresas de Internet deben acreditar la ejecución de los bloqueos directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, “bajo el apercibimiento establecido por dicho tribunal, debiendo, asimismo, remitir copia a Subtel indicando la fecha y hora exacta de su ejecución”.

Cómo opera el procedimiento de bloqueo