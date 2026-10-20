Alianza público-privada ofrece atención de salud mental gratuita a mujeres de Santiago y Quinta Normal

El programa de Bci Seguros, Grupo Cetep y los municipios de Santiago y Quinta Normal ofrece atención psicológica y médica online para el bienestar emocional de las mujeres.

La sobrecarga asociada a los cuidados, la presión económica, las exigencias laborales y familiares y la violencia de género son algunas de las situaciones que aparecen entre las mujeres que han ingresado a Bienestar Mujer, programa que forma parte de la estrategia ESG de Bci Seguros y refleja el compromiso de la compañía por impulsar soluciones concretas que aporten al bienestar de las personas. A través de una alianza público-privada, la iniciativa busca reducir las barreras que dificultan el acceso oportuno de las mujeres a apoyo profesional.

La decisión de priorizar a las mujeres responde a una brecha respaldada por la evidencia. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2023–2024 del Ministerio de Salud, un 25,1% de las mujeres declaró haber sido diagnosticada con depresión, ansiedad u otro trastorno de salud mental, frente a un 12,7% de los hombres. A esto se suma que las mujeres cumplen con frecuencia un rol central en el cuidado de hijos, adultos mayores y del entorno familiar, por lo que promover su salud emocional también puede contribuir al bienestar de sus familias y comunidades. Para Bci Seguros, esa combinación de urgencia y potencial de impacto refuerza la decisión de impulsar una iniciativa dirigida especialmente a ellas.

La iniciativa comenzó a implementarse en Santiago en marzo de 2025 y, un año después, se extendió a Quinta Normal. El ingreso se articula a través de los municipios y contempla una evaluación inicial mediante MHAITE, plataforma de Grupo Cetep, que permite identificar el nivel de malestar emocional y orientar a cada mujer hacia el apoyo que requiere.

“En Bci Seguros entendemos que nuestro aporte a la sociedad va más allá de ofrecer seguros. Entendemos la sostenibilidad como la capacidad de generar un aporte concreto para la vida de las personas. Bienestar Mujer representa esa visión: una alianza público-privada en la que los municipios aportan su conocimiento de los territorios, Grupo Cetep entrega la experiencia especializada y nosotros contribuimos a articular y hacer posible esta respuesta”, señaló Rodrigo Heredia, gerente general de Bci Seguros.

Lo que muestran los datos

Las cifras de Bienestar Mujer reflejan la magnitud del desafío. A septiembre de este año, 1.508 mujeres han recibido un código de acceso al programa: 1.209 en Santiago y 299 en Quinta Normal. De ellas 1.007 han completado su evaluación inicial mediante MHAITE, equivalente al 67% del total con código asignado.

En conjunto, el programa registra 2.783 atenciones psicológica y médica especializada en salud mental (2.281 en Santiago y 502 en Quinta Normal), con un nivel de cumplimiento de las horas agendadas cercano al 80% en ambas comunas.

Uno de los hallazgos más relevantes lo entrega el Termómetro de Salud Mental. El 70% de las mujeres evaluadas en Quinta Normal y el 64% de las evaluadas en Santiago, presentó síntomas graves en su bienestar emocional que derivó a atención médica especializada. Este dato muestra que una parte importante de las usuarias accede al programa cuando su nivel de malestar ya se encuentra significativamente afectado.

“La salud mental de nuestras vecinas es una prioridad en nuestra gestión. La experiencia que desarrollamos desde 2025 demuestra que la colaboración es clave: la municipalidad aporta el vínculo territorial, Bci Seguros impulsa el programa y Grupo Cetep entrega el respaldo clínico. Esta alianza nos permite ampliar las alternativas de apoyo concreto y profesional para las mujeres de la comuna”, afirmó Mario Desbordes, alcalde de Santiago.

Entre los principales motivos de derivación, considerando ambas comunas, destacan los problemas económicos, las labores de cuidado no remunerado y la sobrecarga laboral y doméstica. Estos datos confirman que el malestar emocional de las mujeres está profundamente conectado con las condiciones estructurales de su vida cotidiana, más que con situaciones aisladas o individuales.

“Tener el programa Bienestar Mujer en la comuna de Quinta Normal fortalece la salud, la seguridad, la autonomía y la participación de las mujeres, por lo que es una iniciativa clave para nuestro municipio. La prevalencia de problemas de salud mental en mujeres es más del doble que en hombres, por lo que brindar herramientas para que quintanormalinas enfrenten este dilema es fundamental”, señaló Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal.

Una atención bien evaluada por sus usuarias

La experiencia de quienes han utilizado el programa también muestra una alta disposición a recomendar el servicio. Bienestar Mujer registra un NPS de 94,95 puntos en Santiago y de 94,83 puntos en Quinta Normal, indicador que mide la disposición de las usuarias a recomendar la atención recibida. Este resultado cobra especial relevancia considerando que muchas acceden en situaciones de alta complejidad, lo que da cuenta del impacto positivo que tiene el acompañamiento oportuno.

“La evaluación inicial que realizamos a través de MHAITE nos permite identificar tempranamente el nivel de complejidad de cada mujer y orientarla a la atención que realmente necesita, ya sea psicológica o de especialidad. Las cifras que hemos visto en Quinta Normal y en Santiago confirman que muchas mujeres llegan al programa con niveles de malestar significativos, lo que refuerza la importancia de contar con una puerta de entrada temprana, profesional y de calidad”, afirmó Jorge Ochoa, director de Grupo Cetep.

A partir de la experiencia desarrollada en Santiago y Quinta Normal, Bci Seguros busca consolidar Bienestar Mujer y avanzar progresivamente hacia nuevas comunas y regiones del país, fortaleciendo un modelo de colaboración público-privada que articula las capacidades de empresas, municipios y especialistas para contribuir al bienestar emocional de las mujeres.