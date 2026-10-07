Un estudio de Randstad reveló que más de la mitad de los trabajadores teme que la inestabilidad económica afecte su seguridad laboral.

La incertidumbre económica está aumentando la presión sobre los trabajadores chilenos y llevando a las empresas a reforzar sus estrategias de salud mental.

De acuerdo con el estudio Workmonitor 2026 de Randstad, un 41% de los trabajadores en Chile ya aceptó o evalúa tomar un segundo empleo para enfrentar sus obligaciones financieras, casi duplicando el 22% registrado en 2024.

Estrés financiero golpea a trabajadores chilenos: 41% evalúa tener un segundo empleo

El escenario también se refleja en la percepción de seguridad laboral. Según el mismo informe, 56% de los trabajadores manifiesta preocupación por el impacto que la inestabilidad económica podría tener en su empleo.

A esto se suma que un 41% señala que ya aumentó o contempla incrementar las horas que dedica a su actual trabajo, evidenciando una mayor presión sobre las jornadas laborales.

En paralelo, las compañías están dando mayor relevancia al bienestar de sus equipos. La última edición del estudio Randstad HR Trends 2026, que consultó a más de 600 líderes de 500 empresas del país, reveló que 30% de los responsables de Recursos Humanos considera la protección de la salud mental uno de sus principales desafíos para este año.

Esta preocupación también está modificando las prioridades de los trabajadores al momento de elegir o permanecer en una empresa. En concreto, 67% considera que el equilibrio entre la vida laboral y personal es un factor determinante. Frente a ello, un 34% de las compañías concentra sus inversiones en fortalecer la cultura organizacional y preparar a sus líderes para gestionar ambientes laborales saludables, mientras que un 73% reconoce la importancia de contar con espacios de trabajo atractivos.

“En períodos de mayor incertidumbre, la salud mental adquiere todavía más relevancia dentro de las organizaciones. Las empresas pueden contribuir generando mayor claridad frente a los cambios, fortaleciendo la comunicación interna y preparando a los líderes para detectar señales de sobrecarga y acompañar de mejor manera a sus equipos”, señaló Miguel Capurro, Director de Capital Humano para Randstad Argentina, Chile, México y Uruguay.

Asimismo, el ejecutivo destacó el papel que pueden cumplir la flexibilidad, la autonomía y una cultura que favorezca la desconexión para enfrentar este escenario.