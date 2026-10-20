Feria Laboral INACAP-CPC 2026 ofrecerá miles de ofertas laborales durante noviembre

El evento nacional más grande en su tipo se realizará entre los días 9 y 13 de noviembre, congregando a empresas de distintos sectores productivos y de servicios permitiendo que personas de todo el país puedan acceder de manera gratuita a ofertas laborales. En 2025, la Feria Laboral contó con más de 1.200 empresas, ofertando más de 25 mil vacantes.

El mercado laboral chileno enfrenta un escenario desafiante. Según cifras del INE, la tasa de desocupación alcanzó un 9,6% durante el trimestre junio–agosto de 2026, registrando un aumento de 1,0 punto porcentual respecto del mismo período del año anterior. Es en este contexto que INACAP junto a la CPC llevarán a cabo una nueva versión de la Feria Laboral, con actividades en las sedes de la institución académica en todas las regiones y también de manera online. A la fecha, 712 empresas han confirmado su participación y se han publicado 8.022 puestos de trabajo. La convocatoria es gratuita y abierta a toda la comunidad

El espíritu de la feria busca facilitar el encuentro entre las personas que necesitan trabajo y las empresas que requieren incorporar nuevos talentos, además, esta versión será el principal hito de la Cruzada X El Empleo, impulsada por INACAP y la CPC, junto a Empresas X Chile, iniciativa que a la fecha ha logrado más de 3.000 contrataciones. Esta iniciativa tiene como meta alcanzar 20.000 nuevas contrataciones formales, movilizando al mundo empresarial y de servicios.

“Las oportunidades de desarrollo regional requieren que comencemos hoy a formar el talento que se necesitará mañana. Para eso, las instituciones educativas debemos trabajar junto a las empresas, los gremios y las autoridades, identificando las competencias que demandarán las actividades productivas y ofreciendo alternativas de aprendizaje en las distintas etapas de la vida laboral. Esa colaboración permitirá que los habitantes de cada región cuenten con las herramientas para participar de su crecimiento y aprovechar las posibilidades que se abren en su propio territorio”, señala Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

Por su parte, Lucas Palacios, rector de INACAP enfatiza que “las instituciones de educación tenemos la responsabilidad de contribuir a enfrentar uno de los mayores desafíos de Chile: el desempleo. Nuestro rol no solo es formar a las personas con las competencias que demanda el mundo laboral, sino también acompañarlas y apoyarlas en la búsqueda de oportunidades de trabajo. En INACAP asumimos ese compromiso impulsando iniciativas concretas, como nuestra Feria Laboral y la plataforma Emplea X Chile, que ponemos a disposición de todas las personas de manera gratuita. Pero este es un desafío que requiere del compromiso y la colaboración de todos. Por eso, queremos invitar al mundo empresarial a sumarse a este esfuerzo, abrir nuevas oportunidades laborales y trabajar juntos para que más personas puedan acceder a un empleo formal, desarrollar sus talentos y construir un mejor futuro desde cada región”.

Una feria con oportunidades en todo Chile

La feria se realizará en modalidad online entre el 9 y el 13 de noviembre, período en que las personas podrán ingresar a la plataforma digital de la feria, explorar las ofertas disponibles, participar del ciclo de actividades online para fortalecer habilidades y postular a empleos desde cualquier lugar del país.

A su vez, los días 10 y 11 de noviembre, entre las 09:00 y las 16:00 horas, se desarrollarán jornadas presenciales en las sedes de INACAP de las 16 regiones de Chile. Estas instancias permitirán a los asistentes contactar de manera directa con representantes de empresas y conocer en detalle las vacantes que ofrecen. En la Región Metropolitana, la feria tendrá lugar en la sede Santiago sur de INACAP, ubicada en Av. Vicuña Mackenna 3864, Macul.

Las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente en www.inacap.cl/ferialaboral, crear su perfil y, a partir del 9 de noviembre, postular a las ofertas disponibles. Quienes ya cuentan con una cuenta en Emplea X Chile podrán acceder utilizando sus mismas credenciales.

Además, empresas de todos los tamaños y de distintos sectores productivos están invitadas a sumarse a esta iniciativa para ampliar sus posibilidades de encontrar personas que respondan a sus necesidades de contratación. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 30 de octubre. Para participar, deberán registrarse, publicar al menos una oferta laboral o de práctica profesional y personalizar su stand virtual. Además, podrán manifestar su interés en participar de las jornadas presenciales del 10 y 11 de noviembre. Los requisitos y detalles de inscripción están disponibles en: https://ferialaboral.inacap.cl/page/empresas.