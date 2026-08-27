Entel participa en ICARE Joven 2026 conectando a jóvenes chilenos con el mundo empresarial

La empresa de tecnología y telecomunicaciones, en su rol de empresa fundadora, fue parte del primer encuentro anual de la iniciativa. Organizada por ICARE, en alianza con la UAI e INACAP, el evento fue un espacio de colaboración que integró a representantes del mundo empresarial, universitario y técnico profesional.

El encuentro ICARE Joven 2026, organizado junto con la Universidad Adolfo Ibáñez e INACAP, reunió durante tres días en Punta de Tralca a jóvenes de distintas regiones del país. La primera versión anual de esta iniciativa buscó acercar a la nueva generación al mundo empresarial, universitario y técnico profesional.

Entel, como empresa fundadora de la iniciativa, participó en una serie de charlas motivacionales para aquellos que están por entrar al mundo laboral, en línea con su compromiso con aportar al desarrollo del país.

En la primera jornada, el vicepresidente de Personas de Entel, Roberto Thompson, participó en la exposición “Voces que Inspiran” junto a representantes de PwC, Nestlé, Agrosuper y ACHS. En su intervención, expuso a los jóvenes reunidos sobre cómo la generación de confianza en los equipos es un elemento de preocupación central para las organizaciones, y explicó la importancia de que tanto la gente experimentada, como los jóvenes que comienzan a integrarse al mundo laboral, aporten para que dentro de los equipos se genere seguridad psicológica y contexto para atreverse a aportar, sin riesgo personal y profesional.

“Con los años he aprendido que expresarnos abiertamente, perder el temor a manifestar nuestras ideas y admitir cuando no sabemos o nos equivocamos, es el camino para consolidar esa confianza que tenemos en nosotros mismo y proyectamos a nuestros compañeros”, expuso Roberto Thompson.

El encuentro también se desarrolló bajo la modalidad de un bootcamp de liderazgo, en el que equipos de jóvenes trabajaron en desafíos reales propuestos por las compañías asistentes, hasta desarrollar una propuesta para los problemas planteados. En ese proceso, los jóvenes pudieron además escuchar la mirada de expositores como Gustavo Zerbino, Ignacio Briones y Barbarita Lara, invitados a compartir su experiencia sobre resiliencia, crecimiento y liderazgo.

Adicionalmente, Entel lideró el desafío “Conexión, confianza y colaboración”, centrado en cómo el país puede reconstruir la confianza entre personas, empresas, instituciones y territorios. Se planteó cómo esa confianza es esencial para que la conectividad y la inversión productiva lleguen a todas las regiones, incluidos los territorios históricamente más aislados.

El grupo de estudiantes que trabajó este desafío junto a Entel reunió a 30 jóvenes provenientes de 29 instituciones de educación superior distintas y de 16 ciudades a lo largo del país. Estos fueron acompañados por un equipo de colaboradores de la empresa incluyendo a la gerente Corporativa de Desarrollo y Experiencia de Personas de Entel, Begoña Antolín, y el gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel, Claudio Anabalón.

A través de alianzas como la de ICARE Joven, Entel consolida su rol activo en la formación de los líderes y su compromiso con el talento joven y el desarrollo descentralizado del país, apostando por la innovación y el diálogo como motores fundamentales del desarrollo nacional.