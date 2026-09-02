Más de 3.600 personas participaron de la 3ª Cumbre Tecnológica INACAP–ACTI

Durante tres días, el encuentro reunió a más de 60 empresas e instituciones, más de 50 speakers y representantes del mundo tecnológico, empresarial, académico y público, consolidándose como uno de los principales espacios de conversación sobre tecnología, inteligencia artificial y talento en Chile.

Tres ciudades, más de 3.600 asistentes y una pregunta que nos convoca a todos: ¿cómo aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial para construir el futuro de Chile?. Así se vivió la nueva versión de la Cumbre Tecnológica INACAP–ACTI 2026, que durante tres días conectó en Santiago, Antofagasta y Valdivia a estudiantes, docentes, profesionales, empresas, autoridades y representantes del

ecosistema tecnológico.

Bajo el lema “Talento en expansión: impulsando el potencial humano en la era de la IA”, más de 60 empresas e instituciones y más de 50 speakers nacionales e internacionales compartieron experiencias y reflexiones sobre los cambios que trae esta transformación, desde la inteligencia artificial y la innovación hasta su impacto en las personas, las organizaciones y el mundo del trabajo.

“La tecnología y la inteligencia artificial están transformando profundamente la manera en que aprendemos, trabajamos y nos relacionamos. Como INACAP, tenemos la responsabilidad de anticiparnos a estos cambios y preparar a nuestros estudiantes para desenvolverse con confianza en este nuevo escenario. Pero no se trata solamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de entender cómo las ponemos al servicio de las personas, de las empresas y del desarrollo de Chile. Esta Cumbre Tecnológica refleja justamente ese propósito: generar un espacio donde convergen el talento, la innovación, la industria y la educación, y donde podemos conversar sobre el Chile que queremos construir”, aseguró Lucas Palacios, rector de INACAP.

Una sala inmersiva permitió a los asistentes experimentar de manera interactiva las posibilidades que ofrece la tecnología, convirtiéndose en uno de los espacios destacados de la Cumbre. La experiencia buscó acercar estas herramientas de forma concreta y cercana, con espacios para conocer soluciones, compartir conocimientos y explorar nuevas oportunidades de innovación.

“La inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas, de eso no hay duda, pero cuánto podamos aprovechar este cambio va a depender finalmente de nosotros y de cómo desarrollamos esas capacidades y ponemos esa tecnología al servicio de las personas, de empresas más productivas, más competitivas, pero sobre todo para el progreso de nuestro querido país”, aseguró Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

Por su parte, Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior relevó la importancia de que los avances tecnológicos estén conectados con las necesidades de la sociedad y contribuyan al desarrollo del país. “Finalmente, lo que necesitamos es que toda esta tecnología y toda esta inteligencia artificial se ponga al servicio de lo que la sociedad necesita, de lo que como seres humanos necesitamos, al servicio del desarrollo de Chile y su gente”, aseguró la autoridad.

A esta mirada se sumó el presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología de Información de Chile (ACTI), Francisco Guzmán, quien destacó que “estamos muy contentos con la convocatoria y con haber podido llevar esta conversación simultáneamente a Santiago, Antofagasta y Valdivia. Instancias como esta son fundamentales para conectar a la industria, la educación y el sector público, y para seguir desarrollando el talento que Chile necesita frente a los desafíos tecnológicos que tenemos por delante”.

La realización en Santiago, Antofagasta y Valdivia permitió ampliar una conversación cada vez más necesaria para Chile sobre cómo preparar a las personas para un escenario en que la tecnología transforma aceleradamente la manera en que aprendemos, trabajamos, producimos y nos relacionamos.