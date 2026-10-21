41% de los trabajadores se siente estresado y 47% preferiría trabajar en modalidad híbrida

La primera medición del indicador mensual de la Achs y Cadem muestra que las emociones negativas superan a las positivas en el trabajo y que un buen sueldo, la estabilidad y el equilibrio entre vida y trabajo son lo que más pesa al momento de elegir dónde trabajar.

Los resultados del primer Indicador de Talento de la Achs y Cadem reveló esta semana que las emociones negativas (49%) superan a las positivas (40%) entre los trabajadores y que existe una distancia importante entre cómo trabajan hoy las personas y cómo les gustaría hacerlo. El 41% de los trabajadores dijo haberse sentido cansado o estresado en relación con su trabajo, muy por sobre el optimismo (19%), la emoción positiva más mencionada.

El sondeo, realizado a cerca de mil trabajadores en Chile de 18 o más años en todas las regiones, se llevará a cabo una vez al mes, para mostrar una mirada actualizada y comparable en el tiempo sobre las percepciones, expectativas y tendencias de los trabajadores en Chile, integrando dimensiones de seguridad, salud y bienestar.

“Esta primera medición nos muestra que el cansancio y el estrés forman parte del día a día de muchas personas en su trabajo, y que lo que buscan va más allá del sueldo. Las personas valoran la estabilidad, el equilibrio con su vida personal y familiar y contar con mayor flexibilidad. Escuchar estas señales a tiempo permite a las organizaciones anticipar los riesgos psicosociales y construir lugares de trabajo donde las personas quieran estar y crecer”, señaló Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Achs.

Cansancio y salud mental

La brecha emocional se amplía entre los jóvenes de 18 a 34 años, donde las emociones negativas alcanzan un 55% frente a un 32% de emociones positivas. También se acentúa en el nivel socioeconómico bajo (50% versus 34%) y entre las mujeres (51% versus 39%).

Al evaluar su estado de salud mental y en una escala de 1 a 7 (donde 1 es nada satisfecho y 7 es muy satisfecho), solo un 33% le pone nota 6 o 7, mientras que un 42% lo califica con nota entre 1 y 4, con una nota promedio de 4,6. A esto se suma la dificultad por la vida personal y familiar, donde apenas un 28% siente que su trabajo no interfiere con esto. En contraste, la relación con los compañeros de trabajo es el aspecto mejor evaluado en satisfacción, con nota 5,6.

Qué buscan los trabajadores

A la hora de elegir un empleador, lo que más pesa es un buen sueldo (65%), la estabilidad laboral (42%), el equilibrio entre vida y trabajo (35%) y un buen clima laboral (31%). En la misma línea, 7 de cada 10 trabajadores (73%) prefiere un contrato indefinido.

El estudio también muestra una brecha entre cómo se trabaja y cómo se quisiera trabajar. El 77% trabaja de forma presencial, pero solo un 23% elegiría esa modalidad si pudiera, mientras que la preferencia se inclina por el modelo híbrido (47%). Y la semana de cuatro días gana terreno, ya que un 40% prefiere la misma cantidad de horas distribuida en cuatro días, levemente por sobre el esquema tradicional de cinco días (38%).