Aula Móvil de la Achs recorre Chile capacitando trabajadores

Con vehículos equipados como salas de clases, la Achs llevará capacitaciones gratuitas hasta sus empresas adheridas a lo largo del país combinando prevención, salud y seguridad laboral en un formato pensado para no trasladarse desde el lugar de trabajo.

Acercar la seguridad laboral y capacitar en el trabajo es el propósito de los camiones verdes de la Achs, que se trasladan por varias comunas del país para acercar estas temáticas a los trabajadores. Bajo el nombre de Aula Móvil, esta acción busca llevar charlas de formación hasta el propio espacio de trabajo.

La idea detrás del proyecto es que estos vehículos tipo aula lleguen hasta las instalaciones de una empresa adherida, siguiendo una ruta previamente planificada, transformándose en unos pocos minutos en una sala de clases equipada con sillas, pantalla de televisión, y parlantes.

Cada jornada puede incluir entre tres y seis charlas, siempre de una misma especialidad. Entre ellas se abordan temas como: prevención, salud, ergonomía, manejo de extintores, conducción y contenidos psicosociales, todas pensadas en el rubro y los riesgos propios de cada empresa. Cada sesión dura una hora pedagógica, lo que equivale a cuarenta y cinco minutos, y reúne de doce a quince participantes, entre los que se encuentran trabajadores, supervisores, integrantes de comités y jefaturas.

Una de las charlas más solicitadas es “Primera respuesta frente a emergencias de salud”, que enseña reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich. Le siguen cursos sobre uso de extintores, manejo manual de cargas, identificación de peligros en el trabajo y conducción defensiva de vehículos livianos.



Prevención con foco regional

Este segundo semestre, la Achs busca fortalecer su vínculo con las comunidades a través de iniciativas que permitan acercar conocimientos de salud y seguridad, generando oportunidades de aprendizaje con impacto real en los territorios. En este contexto, los camiones de la Achs ya visitaron Copiapó, Coquimbo y Talcahuano, entregando charlas de capacitación sobre primeros auxilios a más de 170 vecinos y vecinas de las comunas. Los siguientes destinos serán Osorno, Puerto Montt, Valdivia y La Unión.

“El Aula Móvil nos permite estar donde los trabajadores y trabajadoras están, sin pedirles que se muevan de su lugar de trabajo para capacitarse en seguridad y cuidado. Cada comuna que visitamos es una oportunidad de reforzar que la prevención funciona mejor cuando llega a tiempo y en terreno”, señala Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Achs.

Las capacitaciones que lleva el Aula Móvil ocurren en el marco de un despliegue mucho mayor y apunta a superar las cifras alcanzadas en 2025, donde se concretaron más de 2.3 millones de capacitaciones a nivel nacional, entre modalidad presencial, streaming, e-learning y Aula Móvil, alcanzando a más de 776.425 personas en todo el país.