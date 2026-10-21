Niveles de adopción de Direct to Cell de Entel en Perú alcanzan los de Chile superando los 2 millones de clientes

A pocos meses de su lanzamiento, Perú ya suma 2.509.380 de clientes habilitados para usar la tecnología que brinda conexión satelital directa al celular, acercándose aceleradamente a los 3.046.385 clientes habilitados en Chile

La tecnología satelital Direct to Cell (D2C) de Starlink, que permite a las personas conectarse desde zonas sin cobertura móvil tradicional, está experimentando una adopción explosiva tanto en Chile como en Perú de la mano de Entel, el primer operador de Latinoamérica en lanzar este servicio.

La empresa de tecnología y telecomunicaciones, realizó un balance respecto a su uso, evidenciando los rápidos niveles de adopción en el mercado peruano que ya cuenta con 2.509.380 de clientes habilitados para usar esta tecnología acercándose a los 3.046.385 clientes habilitados en Chile.

Este acelerado nivel de adopción en el país vecino también se refleja en el uso de la red, donde el envío de SMS se multiplicó por 7, pasando de 3.073 mensajes en abril de 2026 a 21.573 durante el mes de agosto.

“En estos 12 años en Perú hemos construido una posición de liderazgo con una convicción clara: invertir e innovar para ampliar las posibilidades de conectividad de las personas. Nuestra alianza con Starlink refleja esa ambición y nos permite llegar donde otros no llegan, complementando nuestra red móvil con tecnología satelital. Que más de 2,5 millones de clientes ya estén habilitados para acceder a Direct to Cell marca un avance concreto en ese camino. Seguiremos impulsando soluciones que respondan a los desafíos de la geografía peruana y contribuyan al desarrollo digital del país”, señaló Alexis Licci, gerente general de Entel Perú.

En la segunda fase desde el lanzamiento de la conexión satelital directa al celular, se habilitó el uso de apps como WhatsApp, Google Maps, X, Apple Music, y herramientas de Inteligencia Artificial como Grok. De estas, el análisis de Entel arrojó que la aplicación más utilizada en ambos países es WhatsApp, que representa el 43,7% del total del uso, y que en promedio por línea de celular trafica un 29,7 MB (consumo promedio de mayo a agosto por línea).

Las zonas con más uso

La versatilidad del servicio permite que opere tanto en desiertos como en el mar, lo que es fundamental en países como Perú y Chile que cuentan con una geografía compleja y muchos kilómetros de costa.

En el caso peruano, esto se ve reflejado en las zonas del país con un mayor mayor tráfico terrestre donde Arequipa, que se caracteriza por sus cañones y volcanes lidera con a un 9,7% del uso; seguida por la región de Áncash, que cuenta con altas montañas y zonas rurales aisladas, con un 8,5% y Lima, debido a sus zonas cordilleranas y poblados periféricos sin cobertura con un 7,2%.

En cuanto a la conectividad marítima del país vecino, el tráfico se concentra en las costas de Moquegua, Tacna y Arequipa, zonas caracterizadas por una alta actividad de pesca artesanal e industrial, y rutas de navegación donde el respaldo satelital resulta vital para la seguridad.

¿Cómo acceder a esta tecnología?

Para acceder a este servicio, los clientes de Entel deben tener la última versión de un sistema operativo compatible; activar y configurar Roaming y VoLTE; y contar con un equipo compatible. En esa línea, desde Entel detectaron que aún existe un número importante de clientes que no cuentan con su sistema operativo actualizado.

“El llamado es a que las personas, tanto en Chile como en Perú, puedan actualizar sus celulares, para aprovechar el beneficio de mantenerse comunicados mediante SMS o WhatsApp satelital, orientarse con aplicaciones de mapas y tener la seguridad de poder pedir ayuda ante una emergencia en zonas donde la cobertura tradicional no llega”, agrega Licci.

Además, es importante considerar que para utilizar el servicio satelital directo al celular, el usuario debe estar en un área sin cobertura terrestre (red 4G o 5G) y tener vista despejada al cielo.

Con este avance, Entel continúa impulsando soluciones innovadoras para acercar la conectividad a más personas y seguir ampliando los límites de la cobertura móvil. Para más información, visita entel.pe/starlink.