Entel pone la infraestructura digital en el centro de la conversación sobre el futuro económico de Chile

En la XIV versión del encuentro, la compañía participó en diferentes instancias dónde abordó innovación, relación con proveedores y pymes, y los desafíos a futuro que conlleva el aumento sostenido del tráfico de datos y la importancia de anticipar las inversiones y modernizar la normativa para que el país no pierda su liderazgo regional.

Entre el 6 y el 8 de octubre se realizó la XIV versión del Summit País Digital, el principal encuentro sobre economía y cultura digital del país, que este año se desarrolló bajo el lema “El Momento es Ahora”. La instancia convocó a autoridades, empresarios, académicos y actores del sector tecnológico en torno a los desafíos que plantea la inteligencia artificial, el tráfico de datos y la conectividad, entre otros, para el desarrollo de Chile.

La compañía de tecnología y telecomunicaciones, Entel, participó nuevamente el en el encuentro. Durante la primera jornada, el gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel, Claudio Anabalón, presentó la charla “Sin infraestructura no hay economía digital”, en la que planteó que una red requiere constante evolución y financiamiento para dar soporte al desarrollo tecnológico y económico del país.

Además, destacó la posición de liderazgo que ha construido el país en la región, entendiendo que, según el Ookla Speedtest Global Index 2026, Chile ocupa el tercer lugar entre 149 países en velocidad de banda ancha fija; y advirtió que el desafío ahora es no perder velocidad frente al crecimiento de la inteligencia artificial y los data centers.

“Para el 2033 el tráfico de datos se habrá multiplicado entre cinco y nueve veces, lo que demuestra que la infraestructura es la base de toda la economía digital. Para que Chile conserve su liderazgo regional, debemos seguir invirtiendo de manera anticipada, apoyados en una coordinación institucional ágil y normativas que se adapten oportunamente al ritmo de la innovación”, afirmó Claudio Anabalón.

La presencia de Entel en el Summit incluyó además la participación del gerente de Innovación, Cristobal Muñoz con la charla “Ver el futuro no es magia, es método: foresight en acción”; del gerente de Compras Corporativo, Carlos Gehrung que abordó la digitalización con proveedores; y la intervención de la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones, Francisca Florenzano, en el panel Grande Pyme.

Con su participación, Entel reafirma su compromiso de seguir siendo un actor activo en la conversación sobre el desarrollo digital del país, promoviendo una infraestructura que ponga la tecnología al servicio de las personas y de la economía.