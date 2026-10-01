Entel consolida liderazgo en clientes móviles pospago abarcando un 58% del crecimiento del mercado en 2026

Más de 5 millones de clientes con suscripción, con un crecimiento en alrededor de 70 mil clientes, posiciona a Entel como líder en la industria. En cuanto a 5G, sigue liderando el tráfico y cantidad de clientes, con el 39,7% del tráfico a nivel nacional.

Según el último reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) Entel cerró el primer semestre de este año con 5.354.864 clientes móviles pospago, un equivalente al 34% del share del mercado. Este avance, según datos de la compañía, se explica por la incorporación de 69.580 nuevos clientes B2C en seis meses, correspondientes al 58,4% de los 119.168 que sumó la industria en total. Es decir, de cada diez clientes que ganó el mercado pospago chileno en lo que va del año, seis eligieron a Entel.

Para Matías del Campo, vicepresidente de Mercado B2C de Entel este resultado no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una estrategia sostenida. “Llevamos años invirtiendo en tener la mejor red del país y en acompañar a nuestros clientes con un servicio que esté a la altura de lo que hoy significa estar conectado. Que más de la mitad del crecimiento del mercado pospago se haya inclinado por nosotros nos confirma que ese camino es el correcto, y nos obliga a seguir liderando y desarrollando nuevos estándares en el mercado”.

El crecimiento en clientes convive con una mayor intensidad de uso de la red. Durante el primer semestre, el tráfico peak de datos móviles de Entel creció un 17% respecto al mismo período de 2025, con junio como el mes de mayor demanda: el volumen máximo de ese mes llegó a 10.043.890 GB, un 23,4% más que en junio del año anterior.

El aumento se registró en las 16 regiones del país, todas con alzas de dos dígitos. Sin embargo, las mayores variaciones se dieron en Antofagasta (30,6%), Tarapacá (30,1%), Coquimbo (25,5%), Atacama (24,5%) y Los Lagos (24,1%), lo que refleja una demanda que crece con más fuerza fuera de la capital. La Región Metropolitana, que por sí sola reúne cerca de un tercio del tráfico nacional, creciendo un 20,4%.

¿Cómo usan los chilenos sus datos móviles?

Según un reporte realizado por Entel, el uso de aplicaciones muestra un consumo dominado por el video y las redes sociales, que en conjunto explican más de la mitad del tráfico total de la red. Instagram lideró el semestre con un 15,4% de todo el tráfico de Entel, retomando el podio que en la última medición le había ganado TikTok, relegado a segundo puesto con un 12,8% de participación.

En tercer lugar aparece la navegación y búsqueda en internet, que suma un 12,5% del total siendo el uso que, dentro de las aplicaciones más usadas, presentó el mayor crecimiento, con un alza cercana al 66%, señal de que los usuarios están resolviendo cada vez más gestiones cotidianas desde el celular, desde trámites y compras hasta búsquedas de información.

Cerrando el top 5, está Facebook que se presenta con un 11,7% de la participación y YouTube con un 10,7%. Ambas plataformas mantienen una base de uso amplia y transversal, con un consumo que se reparte entre vídeo, navegación e interacción social.

En el segmento de streaming pagado, Netflix se mantiene como el servicio de mayor tráfico, seguido de Disney+ y HBO Max. La música también ganó terreno, con Spotify creciendo un 26,5% en el semestre y una participación total de 1,6%.

El mapa de consumo dibuja a un usuario que mira, conversa, escucha y compra desde el celular a lo largo de todo el día, y que demanda una red capaz de sostener ese ritmo en cualquier punto del país. “Esto nos desafía a tener un ritmo de inversión permanente para continuar consolidando nuestra infraestructura y garantizar que nuestros clientes tengan la mejor experiencia”, agregó del Campo.

El avance en el mercado fijo

El crecimiento de Entel no se limita al negocio móvil, ya que con una red que hoy alcanza a más de 4,6 millones de hogares a lo largo de Chile, la compañía sumó 70.224 nuevas conexiones de internet fijo en los últimos doce meses, que se traduce en un alza de 15,1% respecto a junio de 2025.

Durante el mismo periodo, en un contexto donde el mercado fijo a nivel general creció apenas un 3,3% y que se caracteriza por ser altamente competitivo, Entel capturó cerca del 45% de todas las nuevas conexiones generadas en el país, elevando su participación de mercado a cerca del 11%.

“Hemos demostrado que nuestra estrategia de diversificación está generando impactos concretos más allá del liderazgo histórico que tenemos en móvil. Crecer de forma sostenida en el negocio hogar fortalece nuestro crecimiento futuro y expande las oportunidades de desarrollar propuestas convergentes que integren conectividad fija, móvil y contenidos, en un momento en que los clientes demandan experiencias cada vez más simples, integradas y digitales”, destacó Matías.

A este avance en Chile, se suma la próxima llegada del servicio a Perú, donde Entel comenzará a operar en el mercado hogar, extendiendo a ese país la oferta de conectividad fija que hoy despliega en el país.