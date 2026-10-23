SQM Group, la nueva marca corporativa que integra el liderazgo chileno en minerales esenciales para el futuro

La nueva marca corporativa reúne bajo una misma identidad a SQM, Novandino Litio y SQM Litio Internacional, consolidando la presencia global del grupo en los negocios de yodo, nutrición vegetal, potasio, químicos industriales y litio.

Con eventos realizados simultáneamente en Santiago, Antofagasta e Iquique, se presentó oficialmente SQM Group, la nueva marca corporativa que integra bajo una misma identidad a SQM, Novandino Litio y SQM Litio Internacional. La iniciativa refleja la evolución de un grupo empresarial con medio siglo de trayectoria, nacido en el norte de Chile y con presencia en mercados de todo el mundo.

Más que un cambio de nombre, SQM Group representa una nueva arquitectura corporativa que refleja la realidad actual de sus negocios y su proyección internacional. En este nuevo esquema, cada compañía mantiene un rol definido: SQM continuará liderando los negocios históricos de yodo, nutrición vegetal, potasio, químicos industriales y exploraciones metálicas, mientras que Novandino Litio, la sociedad conformada junto a Codelco, impulsará el desarrollo de la producción de litio en el Salar de Atacama y por su parte, SQM Litio Internacional llevará la experiencia y el conocimiento desarrollados en Chile a Australia y otros mercados estratégicos.

“SQM Group nace para comunicar mejor lo que ya somos: una compañía que surgió al alero del salitre y que ha sabido transformar ese legado en liderazgo en litio, yodo, nitratos y otros minerales esenciales para el mundo. Son tres historias que, unidas, cuentan una sola”, afirmó Ricardo Ramos, gerente general de SQM Group.

Del norte de Chile al mundo

Aunque muchas veces pasa desapercibido, gran parte de lo que se produce en el desierto chileno está presente en la vida cotidiana de millones de personas. El litio es un componente clave de las baterías utilizadas en vehículos eléctricos, smartphones y computadores. El yodo en tanto, está presente en medicamentos, medios de contraste y pantallas LCD, mientras que los nitratos son fundamentales para la agricultura, la producción de alimentos y determinadas aplicaciones energéticas.

Junto con la nueva marca, SQM Group lanzó una campaña que, bajo la idea “Una historia chilena, forjada en el norte, que llega a todo el planeta”, busca acercar a los chilenos el origen de muchos de los productos que forman parte de su vida diaria. La campaña se articula en torno a tres conceptos: presencia, para hacer visible cómo lo que nace en el desierto llega a hogares, hospitales y campos en Chile y el mundo; orgullo, por el talento y las capacidades desarrolladas en el país; y respeto, por los territorios y comunidades junto a los que la compañía ha construido su historia.

“Queremos que más personas sepan que buena parte de lo que mueve al mundo comienza aquí, en el norte de nuestro país, y que eso sea motivo de orgullo para todos”, señaló Ramos.

Una historia marcada por la transformación

La Compañía nació formalmente el 29 de junio de 1968, aunque sus orígenes están ligados a la historia del salitre chileno y al desarrollo de oficinas como María Elena y Pedro de Valdivia. En 1951

construyó en Coya Sur la primera planta cristalizadora de nitrato y, frente al impacto de los fertilizantes sintéticos en la industria del salitre, inició un proceso de diversificación que redefinió su futuro: en 1986 alcanzó su primera producción de nitrato de potasio; en 1993 ingresó al Salar de Atacama; y en 1997 comenzó la producción de carbonato de litio y yodo. En 2017 inicia sus operaciones en Australia con el objetivo de desarrollar oportunidades de litio en ese país, y en 2025 comienza oficialmente la sociedad conjunta con Codelco formando Novandino Litio.

Actualmente, SQM Group estima que es líder mundial en yodo, con una participación del 37% en el mercado global, en nitrato de potasio natural con una producción del 39% del mundo, y en litio con un 14% de la venta mundial de carbonato de litio e hidróxido de litio. Además, es socia en partes iguales con Wesfarmers del joint venture Mt. Holland, considerado la mayor inversión chilena en Australia. Sus operaciones se extienden a los cinco continentes y sus productos llegan a más de 100 países.

“El yodo y el nitrato de potasio son parte fundamental de nuestra historia y continúan siendo pilares de nuestro futuro. A partir del caliche, un recurso único de Chile, llegamos a hospitales, campos agrícolas e industrias de todo el mundo”, destacó Pablo Altimiras, gerente general de SQM Yodo Nutrición Vegetal.

Ese aporte también se refleja en cifras concretas. En los últimos cinco años, SQM Group contribuyó con USD 9.903 millones al Estado de Chile. A su vez, el grupo genera más de 15.000 puestos de trabajo en el país. Además, impulsa más de 100 programas en comunidades y mantiene 44 mesas de trabajo vigentes, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las regiones donde está presente.

Con esta nueva marca, el grupo reúne bajo una sola identidad medio siglo de historia, innovación y desarrollo productivo en el norte de Chile, proyectando su legado hacia el futuro y fortaleciendo su presencia en más de un centenar de países.