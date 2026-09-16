Biministro Mas llama a invertir en Codelco: “La empresa estatal y el capital privado pueden complementarse”

Para hacer frente al estancamiento de la capacidad productiva en la minería del cobre, el biministro de Minería explicó que “la hoja de ruta plantea un desafío relevante que es soñar en producir más de seis millones de toneladas”.

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, aprovechó la versión del ChileDay en Londres para hacer un llamado a aprovechar las oportunidades que ofrece el país para el desarrollo de inversiones en cobre y litio, instando a concretar diversas alianzas con Codelco.

“La asociación con privados en distintos proyectos ha sido fundamental y queremos seguir reforzándolo. Invitamos a las compañías presentes a mirar oportunidades con Codelco. Las alianzas con Freeport, Teck, SQM, Anglo y Rio Tinto reflejan un modelo donde la empresa estatal y el capital privado pueden complementarse. Y queremos más de eso”, declaró el biministro Mas.

El secretario de Estado hizo especial énfasis en los dos contratos de operación (CEOL) ingresados a Contraloría para impulsar la industria del litio.

“La semana pasada entraron dos CEOLes y próximamente van a entrar otros tres. Acá hay un avance concreto. Estamos trabajando en el litio, queremos desatar la inversión y que los privados sean los que lideren esta inversión”, afirmó.

Junto con ello, Daniel Mas apuntó a una nueva arquitectura legal centrada en la simplificación regulatoria, disminución de la carga tributaria, certeza jurídica y agilización de trámites, en alusión a la megarreforma.

“Tenemos avances relevantes en simplificación regulatoria. De los 400 permisos, hoy día 50 son declaraciones juradas y a final de año van a ser 90. Vamos a eliminar 40 permisos adicionales en tributación. En certeza jurídica y modernización estamos trabajando: La Ley de Reconstrucción ya está aprobada y entrega incentivos potentes como la invariabilidad tributaria para proyectos de gran escala,”, dijo la autoridad.

Para hacer frente al estancamiento de la capacidad productiva en la minería del cobre, el biministro de Minería explicó que “la hoja de ruta plantea un desafío relevante que es soñar en producir más de seis millones de toneladas. Chile por años ha estado estancado en los cinco millones y medio. Y hay un problema de producción importante este año, con una baja de un 7%. Buena parte corresponde a megaproyectos de inversionistas globales y una parte relevante de la que no vamos a tener efectos en el corto plazo depende de reactivar la exploración”.