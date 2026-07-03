Novandino Litio presenta Estudio de Impacto Ambiental de Salar Futuro por USD 3.000 millones

Salar Futuro constituye la propuesta de Novandino Litio para dar continuidad a las operaciones entre 2031 y 2060, en el marco de la alianza entre Codelco y SQM.

Novandino Litio ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Salar Futuro, iniciativa que busca dar continuidad a la producción de litio en el Salar de Atacama e incluye una inversión de USD 3.000 millones.

Según precisó la firma creada por Codelco y SQM, “el propone mediante un modelo de producción sostenible, basado en innovación tecnológica, eficiencia operacional y un menor uso de recursos naturales. El proyecto propone una transformación estructural del proceso productivo actual, incorporando nuevas tecnologías que permitirán aumentar la productividad, fortalecer el desempeño ambiental y consolidar el liderazgo de Chile en la producción sostenible de compuestos de litio de alta calidad”.

El ingreso del EIA representa el inicio del proceso de evaluación ambiental del proyecto, instancia en la que los organismos públicos competentes revisarán sus antecedentes técnicos y ambientales, junto con incorporar la participación de las comunidades y de la ciudadanía, conforme a la normativa vigente. Esta etapa permitirá evaluar las características del proyecto y las medidas propuestas para resguardar el entorno ambiental y social del Salar de Atacama.

Salar Futuro constituye la propuesta de Novandino Litio para dar continuidad a las operaciones entre 2031 y 2060, en el marco de la alianza entre Codelco y SQM.

“Este proyecto es posible gracias a décadas de investigación aplicada de equipos de investigadores internos junto con estudios y convenios de colaboración con centros de I+D chilenos y extranjeros que han permitido el desarrollo de procesos propios. Se ha trabajado en pilotajes de tecnologías que ya se aplican en la Planta Química de Refinación de Litio en Antofagasta para verificar su viabilidad en las futuras operaciones en Salar”, recalcó la compañía.

Entre sus principales objetivos se encuentran eliminar progresivamente el uso de agua continental en las operaciones del Salar de Atacama, avanzar hacia el abastecimiento mediante fuentes de energía renovables e incorporar nueva infraestructura fuera de la costra salina y alejada de las comunidades, minimizando así los potenciales efectos ambientales y sociales de la operación.

“La presentación del Estudio de Impacto Ambiental representa un paso fundamental para Salar Futuro y para la producción de litio en Chile. Este proceso permitirá a las autoridades, las comunidades y la ciudadanía contar con los antecedentes que permitan una evaluación rigurosa de esta iniciativa, que busca demostrar que es posible producir más litio utilizando menos recursos naturales, incorporando tecnologías que hemos desarrollado y validado durante años”, comentó Carlos Díaz, Gerente General de Novandino Litio.

Entre las principales innovaciones que incorpora Salar Futuro se encuentran sistemas de evaporación mecánica, tecnologías de separación por membranas, y sistemas de reinyección de salmueras acondicionadas, además de extracción selectiva de litio. La integración de estas tecnologías permitirá avanzar progresivamente desde el modelo tradicional, basado en pozas de evaporación solar, hasta el desarrollo de nuevas formas de producción; aumentar las tasas de recuperación de litio, y reducir los tiempos de procesamiento. Asimismo, permitirá recuperar agua contenida en la propia salmuera para reutilizarla en el proceso productivo, con el objetivo de eliminar la dependencia del agua continental.