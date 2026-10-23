El fenómeno de El Niño ha causado gran impacto en nuestro país durante este año, donde las recientes emergencias asociadas a lluvias intensas y aluviones han vuelto a dejar en evidencia los desafíos de las ciudades chilenas frente al cambio climático.

Los eventos hidrometeorológicos son cada vez más frecuentes y repentinos, como fue la catástrofe que ocurrió en Las Condes hace unas semanas y la que tuvo lugar en el norte del país, cuya zona fue sacudida con fuerza entre julio y agosto, dejando víctimas fatales y miles de damnificados.

Bajo este contexto, resulta vital hacer un repaso por los más de 15 mil puntos críticos que ha detectado Senapred a lo largo del país, los cuales, según exponen expertos, se deberían incrementar y reforzar de cara a los próximos años, considerando que las proyecciones apuntan a episodios que podrían aumentar tanto en frecuencia como en severidad.

Puntos Críticos, Programa Invierno 2026.

Zoom a los puntos críticos en el Gran Santiago

La activación de quebradas en la precordillera que causó un inesperado aluvión en Las Condes hace unas semanas, junto a las constantes afectaciones que han tenido comunas con mayor susceptibilidad territorial a inundaciones y zonas expuestas a desbordes de ríos, han encendido la preocupación de la ciudadanía y las autoridades. De hecho, el debate en torno a la compra de radares meteorológicos se ha puesto en el centro de la agenda pública, mientras equipos municipales han reforzado el monitoreo de las zonas más críticas.

En el Gran Santiago hay un total de 1.275 puntos críticos según el Programa Invierno de Senapred, donde el 41% corresponde a anegamiento de caminos o pasos a desnivel, seguido por el colapso de colectores de aguas lluvias y alcantarillados (40%).

De acuerdo a un estudio de Corporación Ciudades, Recoleta es la comuna que concentra más zonas de riesgo, con 130. Le sigue La Cisterna (78), La Florida (67), Lo Barnechea (57), y Puente Alto (55).

Estudio Puntos Críticos por lluvias en Santiago. Corporación Ciudades.

Considerando la cantidad de zonas de riesgos en el Gran Santiago, una gran proporción de la población se encuentra a menos 100 metros de un punto crítico por precipitaciones (1.132.005 personas, es decir 1 cada 5 habitantes).

“Si bien llama la atención la cantidad de puntos críticos en la RM, estos no se distribuyen de forma equitativa. Hay comunas que tienen muy bajo impacto en la población versus otras comunas, donde es muchísimo y además ponen en riesgo infraestructura asociada a los colegios y centros de salud”, afirmó a EL DÍNAMO, Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.

Corporación Ciudades.

En este marco, advirtió las dificultades que enfrentan los territorios para adaptarse a fenómenos cada vez más exigentes, señalando que la planificación de las ciudades están obsoletas, ya que no contemplan que el clima cambió.

“A pesar de que Providencia aparece con solo cuatro puntos críticos, la semana pasada quedó completamente anegada. Los puntos se basan en información histórica, pero lo que hemos visto últimamente es que la realidad ha superado la historia. Toda esta información probablemente va a cambiar muchísimo después de este año, donde van a aumentar los puntos críticos y la afectación en la personas”, aseveró.

13 DE OCTUBRE DE 2026. Lluvia y granizos afectaron a Providencia. AGENCIA UNO.

Más allá de amenazas hidrometeorológicas: ¿Cuáles son las zonas del país más expuestas a riesgos?

Debido al fenómeno de El Niño, Álvaro Hormazábal, exdirector de Senapred, dijo a este medio que “las amenazas hidrometeorológicas abarcaron bastante más regiones del país, que si bien podían tener zonas de peligro por algún tipo de precipitación, se vieron más incrementadas ahora”.

El consultor en gestión del riesgo de desastres señaló que hay sectores muy complejos, que en general están asociados a asentamientos irregulares, donde hay muchas viviendas en sitios pequeños, lo cual “causa una complicación que es muy importante”.

“Cada región tiene identificados sus propios puntos críticos. Por ejemplo, en la RM hay sectores que están expuestos a más de una emergencia… María Pinto, Curacaví y Melipilla, que son comunas que están expuestas tanto a incendios forestales como inundaciones. También todo lo que es Batuco, Colina, Isla de Maipo, Puente Alto…”, precisó Hormazábal.

Para el geógrafo y académico de la UDP, Felipe Kong, son tres los territorios prioritarios considerando volumen de población y condiciones gerográficas.

“Gran Valparaíso y Marga Marga“, por riesgo extremo ante lluvias intensas y remoción en masa que golpee viviendas (Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, entre otros). También está la “precordillera de la RM“, donde hay quebradas con respuesta hidrológica muy rápida, como por ejemplo, la Quebrada Honda en Las Condes. Finalmente, el experto mencionó al “corredor urbano-forestal entre Ñuble y Biobío“, producto de una gran exposición por la continuidad de combustible vegetal, tipo de asentamientos y vías de evacuación complejas.

Desde el punto de vista de multicausalidad, Andrade coincidió que las regiones más vulnerables son Valparaíso, Santiago, Ñuble y Biobío, las cuales están más expuestas al “cambio climático”, desde “inundaciones, aluviones e incendios forestales”.

“Lo que ha venido pasando en estos lugares, es que se ha ido generando como un círculo vicioso de vulnerabilidad climática… Los incendios (erosionan el suelo) han hecho que se genere mayor vulnerabilidad luego por aluviones. Como esto no se ha logrado revertir mediante obras civiles o proyectos de reforestación, esta vulnerabilidad se exacerba en el tiempo”, explicó Andrade, aseverando que Penco es una de las comunas con mayor vulnerabilidad considerando que los incendios en los puntos mencionados.

PENCO. Inundaciones tras intenso sistema frontal en julio, por el otro lado, viviendas afectadas por incendios forestales en enero. AGENCIA UNO.

¿Las ciudades quedaron obsoletas frente al cambio climático? Los problemas y desafíos en torno a la planificación urbana

Respecto a la gestión de riesgo urbano, el director ejecutivo de Corporación Ciudadano destacó que Chile cuenta con un buen nivel de información y mapeo sobre sus riesgos, pero falla en traducir esos datos en planificación e inversión concreta. Además de la falta de mayores herramientas de tecnología que ayuden a la anticipación meteorológica.

En esa línea, apuntó que uno de los principales desafíos es avanzar desde el conocimiento de los riesgos hacia medidas concretas de prevención, donde la planificación territorial constituye una de las brechas más importantes.

“De las 346 comunas de Chile, una cuarta parte no cuenta con un plan regulador. De los planes existentes, en promedio tienen 20 años de antigüedad, entonces muchos de ellos fueron hechos con estudios que ni siquiera consideraron el cambio climático. Hay comunas que tienen planes reguladores de 40 años, los cuales se generaron frente a un clima que ya no existe“, aseveró, situación por la cual afirmó que actualizarlos entendiendo los fenómenos climáticos es “muy relevante”.

Por otro lado, advirtió que el 31% de los municipios no tiene Plan Comunal de Gestión de Riesgo formalizado por decreto alcaldicio y que un 33% de las comunas no cuentan con un plan de acción comunal de cambio climático. Considerando lo anterior, “desde el punto de vista de la planificación, estamos muy al debe”.

Otro punto que abordó Andrade tiene que ver con un análisis que desarrollaron junto a la Cámara Chilena de la Construcción mediante la plataforma Inversión en Ciudades, donde se evidenció que entre el 2013 y 2023 solamente habían 119 proyectos vinculados a reducción de riesgo de desastres, de un total de 10.500.

“Tenemos buena información, pero esto no se ha traducido en tener una mejor planificación territorial, y tampoco se ha traducido en contar con nuevos proyectos, no solamente de nueva infraestructura, sino que mejoramiento de la infraestructura existente. Planificación, inversión y el trabajo en la comunidad, son tres elementos que Chile necesita reforzar”, afirmó.

En cuanto a obras de mitigación para enfrentar emergencias en el corto plazo, Hormazábal destacó la idea de que se adquieran radares meteorológicos, lo cual es “un buen complemento”.

“Las necesidades son muchas y los recursos son escasos, pero hay que partir por algo. Hay que hacer muros de contención, defensas fluviales y otros tipos de estructuras. También hay que prohibir que se siga construyendo en zonas de riesgo. Por otro lado, hay que reforzar los sistemas de alertamiento y la preparación comunitaria”, sentenció.