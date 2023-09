Lanzan nuevas fragancias 100% veganas, unisex y basadas en aromas florales

27 de Septiembre de 2023

Los Eau de Parfum de The Body Shop llegan a Chile con cuatro aromas:, los que incluye opciones para todos los gustos, desde los aficionados a las esencias frescas y cítricas hasta aquellos que buscan la dulzura y más intensidad.

Llega la primavera, y las flores se hacen presente. Así como la nueva colección de fragancias de The Body Shop, denominada “Full Flowers”. Ésta está elaborada con 90% de ingredientes de origen natural, siendo 100% veganas, certificada por The Vegan Society.

La nueva colección está diseñada para todas y todos ya que son unisex, asegurando que cada persona pueda encontrar la esencia perfecta que refleje su estilo y personalidad.

Para reflejar el compromiso de la marca por la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y la protección de la fauna, el envase de las fragancias está hecho de vidrio reciclable, con una tapa de madera y corcho naturalmente renovable. A su vez, la elección de no utilizar cajas adicionales refuerza el compromiso de la marca con la reducción de envases innecesarios.

“Cada botella de esta nueva colección es un paso hacia un mundo más verde y ético”, aseguró la gerente general de The Body Shop Chile, Paula Araya.

Esto porque “en The Body Shop creemos que la belleza no debe dañar el planeta ni comprometer la ética. Es por eso que hemos utilizado ingredientes de origen sostenible obtenidos a través de comercio justo y biodiversidad responsable. Nuestros envases son reciclables y reutilizables, y seguimos siendo una marca que no realiza pruebas en animales” afirmó.

Olor a primavera

Los Eau de Parfum de la marca británica están inspirados en el aroma rico y natural de las flores, donde se incluyen cuatro esencias distintas: Full Rose, Full Iris, Full Ylang Ylang y Full Orange Blossom.

Full Orange Blossom: Destaca por ser fresca y cítrica, esta fragancia combina nota de pétalos suaves, hojas verdes, tallos leñosos, frutas jugosas y resina dulce. Combina el azahar, recolectado de los capullos florales en la región del Nilo en Egipto, con la frescura de la bergamota y el vetiver.

Full Rose: Esta esencia es fresca y radiante, entregando la suavidad de los pétalos de rosa y las hojas verdes. Los pétalos de olor dulce, la hoja del geranio y el crujiente del rosal, además del cardamomo picante y aromático, está presente en el concentrado de rosas recolectado a mano en Grasse, Francia.

Full Iris: Un perfume que incorpora la intensidad del iris, la frescura de las bayas de enebro y la suavidad de la madera de cedro, con concentrado de iris natural extraído de sus tallos cultivados y cosechados en el sur de Francia.

Full Ylang Ylang:Tiene una fragancia que combina el aceite esencial de ylang ylang, con notas de pimienta negra y vainilla, dándole un carácter floral ácido y solar. El aceite de ylan ylang se extrae de flores recogidas en la isla de Madagascar.

Esta nueva colección de fragancias invita a sumergirse en la belleza y la riqueza de las flores a través de fragancias excepcionales y un compromiso continuo con la sostenibilidad. La línea “Full Flowers” está disponible en tiendas de The Body Shop y www.thebodyshop.cl.