Run and Gets: crean aplicación que recompensa el ejercicio con pesos para canjear productos en su marketplace

30 de Enero de 2024

La plataforma funciona con la sincronización del smartwatch y su propósito es incentivar la actividad física en las personas.

Con el propósito de incentivar la actividad física, Carolina Fourt creó “Run and Gets”, una aplicación que a través de un modelo de incentivos permite a las personas acumular RunPesos en la billetera virtual de la app para luego ser usados como un método de pago que permitirá comprar productos en el marketplace de la misma plataforma.

“Run and Gets nace para mejorar la calidad de vida las personas, ya que estamos comprometidos en ser la herramienta de alta tecnología que incentive a los usuarios a mantenerse activos, mejorar su salud, alcanzar sus objetivos personales y al mismo tiempo monetizar la perseverancia que conlleva hacer ejercicios y deporte”, declaró Carolina Fourt, CEO de la Startup.

Run and Gets nace en contexto de los resultados del estudio “Miradas Globales sobre el Ejercicio y los Deportes”, realizado por IPSOS, que analizó la actividad física de las personas y sus preferencias, mostrando que Chile es uno de los países que menos horas practican de deporte a la semana, con una media de 3 horas las mujeres y 4,5 los hombres.

Sobre los motivos que impiden la participación de los chilenos en las diversas actividades físicas, un 46% de los encuestados aludió a la falta de tiempo, mientras que un 21% no lo hace por no tener las instalaciones necesarias en donde vive. En tanto que, un 17% dice no tener ninguna barrera y simplemente no quiere hacerlo.

Entre los ejercicios que permite recopilar RunPesos, destacan rutinas al aire libre e interior, como caminatas, trotes, natación, ejercicios de cardio, crunch con manos sobre la cabeza, entre otros.

¿Cómo funciona Run and Gets?

Para usar Run and Gets, las personas deben descargar e instalar la aplicación en su celular, rellenar la información del usuario y permitir la interacción entre la aplicación, el smartwatch y la geolocalización.

Luego el usuario elegirá la opción de deporte que va a realizar, de esta forma se logran metas personalizadas y se acumulan RunPesos.

En la fase inicial de lanzamiento estará disponible una versión beta gratuita para que los usuarios puedan explorar y disfrutar de todas sus características.

Durante esta etapa, la plataforma se enfocará en recopilar comentarios de los usuarios y perfeccionar su funcionamiento. En el futuro, los consumidores tendrán la opción de elegir entre varios planes de suscripción que ofrecerán ventajas y características avanzadas. Estos planes de suscripción se diseñarán para adaptarse a las necesidades y objetivos, brindando una experiencia aún más completa y personalizada.

Desarrollo de la aplicación

La aplicación fue desarrollada con una inversión inicial de capitales extranjeros y tiene un alcance proyectando en su primer año de lanzamiento 2024 de 60.000 usuarios en su versión beta.

A nivel táctico se prepara el cierre de importantes alianzas estratégicas con aceleradoras de negocios nacionales y empresas multinacionales para incentivar el uso de la plataforma. En el mercado internacional, se espera el aterrizaje de esta aplicación en Estados Unidos y Australia.