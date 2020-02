Harvey Weinstein es declarado culpable de violación y ataque sexual

Tras un mes de juicio, un jurado de Nueva York decidió que el productor Harvey Weinstein es culpable de acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado.

Sin embargo, el juez James Burke ordenó que el productor responsable de éxitos como Pulp Fiction o Shakespeare in Love fuera absuelto de la acusación más grave que era agresión sexual depredadora, cuya pena es castigada con cadena perpetua.

Los cargos estaban centrados en dos víctimas, Miriam Haley, una ex asistente de producción que aseguró que Weinstein la forzó a practicarle sexo oral en su departamento de Manhattan en 2006, y Jessica Mann, una actriz que denunció a Harvey Weinstein por violarla en una habitación de hotel de Manhattan en 2013.

Según informaron medios internacionales, Weinstein, de 67 años, acudió todos los días, desde el 6 de enero, cuando comenzó el juicio en su contra y recibió el veredicto sin inmutarse.

Junto a ello, durante el juicio, testificaron seis mujeres sobre otros casos de ataques sexuales de Harvey Weinstein, pero que no formaban parte de los cargos, ya que la mayoría había prescrito.

De esta forma, ahora el juez será quien deba determinar la pena, que podría llegar hasta a los 25 años de cárcel.

La condena final será un momento decisivo para el movimiento “Me Too” contra el acoso y la discriminación a mujeres, que comenzó en otoño de 2017, cuando dos reportajes de The New York Times y The New Yorker revelaron decenas de casos de abusos y violación de Harvey Weinstein contra actrices, modelos o empleadas de su productora.