Papa Francisco dio negativo en examen de coronavirus

El papa Francisco dio negativo a la prueba de coronavirus al que fue sometido debido a los síntomas que ha presentado en los últimos días, informó Il Messaggero.

Sin embargo, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, no se ha referido a la publicación del diario italiano.

El líder católico, de 83 años, a quien le quitaron parte de un pulmón debido a una enfermedad hace décadas, canceló la mayoría de las audiencias por una “leve indisposición”, durante la semana pasada.

Según lo que indicó el Vaticano en esa oportunidad, Francisco tenía previsto acudir a la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, para reunirse con religiosos romanos y celebrar una misa de penitencia para iniciar la Cuaresma, pero todo fue suspendido por el mal estado de salud que presentó el papa en ese momento.

Junto a ello, el domingo, Francisco anunció durante el rezo del Ángelus que no participaría en los ejercicios espirituales de Cuaresma con miembros de la Curia Romana por el resfriado.

“Os pido un recuerdo en la oración por los ejercicios espirituales de la Curia romana. Por desgracia, el resfriado me constriñe a no participar este año. Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a todas las personas que están viviendo estos momentos de oración, haciendo los ejercicios espirituales en casa”, comentó tras finalizar la oración de ese día.

Las alarmas comenzaron porque el resfriado del papa Francisco se daba en medio de un brote del coronavirus en Italia, que hasta la fecha ha enfermado a más de 2 mil personas y ha causado la muerte de 52 personas solo en Italia.

Paralelamente, el Gobierno italiano decretó nuevas medidas anticontagio en la llamada ‘zona roja’ que contempla las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña.

La normativa prolonga la suspensión de realizar cualquier tipo de reunión pública o privada, incluyendo eventos de carácter cultural, deportivo y religioso, incluidos aquellos desarrollados en espacios abiertos.

Asimismo, en el norte de Italia, donde permanecen aisladas unas 50.000 personas, se prohibió el transporte de mercancías y de pasajeros, así como las actividades laborales de las empresas situadas en el territorio.