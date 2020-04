Efecto coronavirus: TVN suspende Rojo indefinidamente y despide al 70% del equipo

TVN comenzó a tomar nuevas medidas para apalear la crisis financiera que arrastran desde hace años, despidiendo a rostros emblemáticos como Mauricio Bustamante y suspendiendo la realización del programa Rojo, que tenía programado regresar con una quinta temporada durante el mes de abril.

Sin embargo, la decisión de postergar el programa buscatalentos es una de las medidas sanitarias que adoptó la estación por el coronavirus, tomando en cuenta que es un espacio que va en vivo, con una gran cantidad de personas detrás y en el escenario, además del público que llega día a día al estudio.

Pero más allá de que el coronavirus impida su realización, la crisis financiera obligó a “suspender temporalmente la realización de la quinta temporada”, indicaron a través de un comunicado.

Todo esto comenzó la semana pasada cuando Gonzalo Cordero, productor ejecutivo de Rojo, fue desvinculado de TVN. “Esto fue una sorpresa, porque si yo te dijera que los primeros días de marzo estábamos evaluando adelantar el estreno de Rojo para esta semana. Y en menos de un mes estoy despedido. Rojo se me empezó a desmoronar frente a mi. Estoy triste y sorprendido. El programa estaba listo, y lindo, era diferente. Este era el mejor Rojo que podríamos haber presentado y de repente paf”, declaró a La Tercera.

A la hora de revelar las razones que le entregaron al despedirlo, señaló que “la crisis, la crisis de TVN, que la tengo super clara. La crisis de la TV, el estallido social, hoy día el coronavirus, y que TVN no resiste esto. Y deciden desvincularme”.

Pero Cordero no fue el único. El pasado martes “se desvinculó al 70% del equipo, eso es un indicador un poquito más importante que si yo estoy o no estoy: si el equipo que es el que sabe cómo hacer el programa ya no está ligado, por ahí puede ser un indicador más trascendente. Pero también, si yo fui capaz de levantar prácticamente desde cero este proyecto después de los años que dejó de existir, en el formato nuevo y en el nivel que lo trajimos de vuelta como equipo, que fue un altísimo nivel, otro equipo podrá hacerlo”.

Según consignó el medio antes citado, a algunos trabajadores se les dijo que una vez terminada la emergencia sanitaria por el coronavirus se reevaluaría el regreso de Rojo, y en ese escenario podrían ser reincorporados. “El escenario es tan incierto, nadie puede asegurar nada, (pero) a mi al menos no me esbozaron nada (de un regreso), y no tengo entendido que así haya sido para el resto”, señaló Cordero al respecto.