Postulación SAE: Revisa los resultados y las listas de espera

6 de Noviembre de 2023

Ya están disponibles los resultados de las listas de esperas del Sistema de Admisión Escolar (SAE), los resultados estarán disponibles hasta las 17:00 horas del martes 7 de noviembre.

Desde este lunes, y hasta el martes 7 de noviembre, se darán a conocer los resultados de la lista de espera del SAE, mecanismo de admisión escolar que permite postular a cupos desde pre-kínder hasta cuarto medio en establecimientos municipales y particulares subvencionados de todo el país.

El sistema arroja los resultados de las inscripciones hechas desde el 4 de agosto al 4 de septiembre del 2023.

Para consultar los resultados, debes ingresar a la página web oficial del Sistema de Admisión Escolar e iniciar tu sesión con tu RUT (o con tu identificador provisorio del apoderado -IPA-) y contraseña. El navegador te arrojará la respuesta de la postulación de tu hijo(a) en el establecimiento escolar. Con esa información, podrás aceptar o rechazar. En caso de no estar de acuerdo, debes volver a postular en el periodo complementario, el cual se llevará a cabo desde el 17 de noviembre hasta el 24 del mismo mes.

Cabe destacar que, quienes no postularon en el periodo principal y/o aquellos que no fueron asignados en ningún centro educativo, también deben participar en el periodo complementario de postulación. Sin embargo, no podrán ser parte de las inscripciones los que hayan aceptado el resultado en su proceso principal.



Resultados Periodo Complementario SAE y próximas fechas

Los resultados de las postulaciones del Periodo Complementario estarán disponibles desde el 7 de diciembre del 2023. Por otro lado, el periodo de matrícula en los establecimientos comenzará el 11 de diciembre y se extenderá hasta el 22 de diciembre, mientras que el periodo de regulación para los repitentes se realizará entre el 26 y 27 de noviembre.