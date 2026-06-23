Más de 2.500 empleos disponibles: todo lo que debes hacer sobre esta feria laboral gratuita en Santiago

La iniciativa, organizada por Yapo.cl, se desarrollará el próximo 25 de junio en la capital.

En un escenario marcado por el aumento del desempleo, una nueva feria laboral buscará acercar oportunidades de trabajo a personas que se encuentran en búsqueda de empleo. La actividad ofrecerá más de 2.500 vacantes en distintas áreas y reunirá a empresas de diversos sectores productivos.

La iniciativa, organizada por Yapo.cl, se desarrollará el próximo 25 de junio en Santiago y permitirá a los asistentes postular directamente a ofertas laborales de manera gratuita. El encuentro se realizará entre las 10:00 y las 16:00 horas en el Hotel Cumbres Lastarria.

Todo lo que debes hacer sobre esta feria laboral gratuita en Santiago

Entre las compañías que participarán en la jornada figuran empresas ligadas a la seguridad, logística, transporte, alimentación, recursos humanos y servicios, las que estarán recibiendo antecedentes y entrevistando potenciales candidatos de forma presencial.

Entre las empresas participantes se encuentran Ariztía, Adecco, Prosegur, Maclean, ManpowerGroup, Niu Foods, McDonald’s, Workforce, Xinerlink, Grupo Alcansa, Activos Chile, Alianza Seguridad y Tur Bus.

Las oportunidades laborales estarán orientadas principalmente a cargos operativos, administrativos, técnicos y profesionales. Las vacantes abarcan áreas como seguridad, ventas, atención al cliente, servicios generales, logística, transporte, alimentación y sector bancario.

Desde la organización destacaron que este formato permite una interacción directa entre postulantes y empleadores, facilitando los procesos de selección. “En un contexto de desempleo histórico, la feria laboral se presenta como una oportunidad real. Más de 2.500 puestos de trabajo, con un contacto directo entre empresas y candidatos en un solo lugar”, señaló el Sales Manager de Yapo.cl, Víctor Ayala.

Además de las ofertas de empleo, la actividad incluirá charlas gratuitas enfocadas en empleabilidad y búsqueda laboral, las que estarán a cargo de especialistas y organizaciones dedicadas a la capacitación y apoyo de trabajadores. Las exposiciones se desarrollarán entre las 11:00 y las 14:00 horas y entregarán herramientas para mejorar las posibilidades de inserción laboral.