Feria laboral en Santiago ofrecerá más de 1.400 vacantes con sueldos de hasta $2 millones

Entre las empresas participantes destacan Adecco, Watt’s, Prosegur, Ariztía, AFP Plan Vital, Maclean y otras compañías del rubro de servicios y recursos humanos.

Este jueves 30 de abril se realizará en Santiago la décima Feria Laboral organizada por Yapo.cl, instancia que reunirá a más de 1.000 personas en búsqueda de empleo con diversas empresas que requieren contratación inmediata.

El evento se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 horas en el Hotel Cumbres Lastarria, ubicado en José Victorino Lastarria 299, comuna de Santiago. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa EN ESTE LINK.

En total, se ofrecerán más de 1.400 vacantes en áreas como retail, logística, seguridad, servicios y administración, mientras que los sueldos disponibles van desde los $550.000 hasta los $2.000.000, dependiendo del cargo y la experiencia requerida.

Feria laboral en Santiago ofrecerá más de 1.400 vacantes

Entre las empresas participantes destacan Adecco, Watt’s, Prosegur, Ariztía, AFP Plan Vital, Maclean y otras compañías del rubro de servicios y recursos humanos.

Además de la oferta laboral, la feria contará con charlas de empleabilidad enfocadas en mejorar la búsqueda de trabajo, el desempeño en entrevistas y el uso efectivo del currículum. Las exposiciones serán realizadas por especialistas de empresas como Adecco Chile, Esencial Staff Group, Wall Partners y Generation Chile.

Según organizadores, la iniciativa busca agilizar los procesos de contratación en un contexto donde la tasa de desempleo en Chile se mantiene en torno al 8,3%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).