Desempleo en Chile: tasa vuelve a subir y alcanza su nivel más alto en casi cinco años

El desempleo traspasó la barrera del 9%, mientras que mujeres registraron una tasa de 10,5%.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las cifras más recientes sobre la tasa de desempleo en Chile, la cual escaló a 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, alcanzando su nivel más alto en casi cinco años.

La cifra de desempleo en Chile registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido al alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la que presentaron las personas ocupadas (0,7%).

Por otro lado, las personas desocupadas aumentaron 4,1%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,3%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,6%). Respecto a las mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 10,5%, aumentando 0,8 pp. en el período; y en los hombres alcanzó un 8,0%, disminuyendo 0,2 pp. en un año.

Alza de personas ocupadas

De acuerdo al INE, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,7% en doce meses, incidida tanto por las mujeres (1,3%) como por los hombres (0,3%).

Por sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida, principalmente por actividades de salud (5,9%), industria manufacturera (4,1%) y actividades profesionales (10,5%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas informales (9,5%) y trabajadoras por cuenta propia (3,9%).

En cuanto a la informalidad laboral, la tasa de ubicó en 26,8%, creciendo de 1,0 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,6% y 25,4%, con variaciones en doce meses de 1,3 pp. y 0,7 pp., respectivamente.

Sobre la Región Metropolitana, el organismo detalló que “la estimación de la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril 2026 alcanzó 9,7%, aumentando 0,2 pp. en doce meses”.